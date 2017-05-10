Харківський завод за 82 мільйони відремонтує вісім купейних вагонів з улаштуванням відеонагляду

ПАТ «Укрзалізниця» 27 квітня за результатами тендеру замовила ТОВ «Харківський вагонобудівний завод» капітально-відновлювальний ремонт пасажирських вагонів на 81,74 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч мають відремонтувати вісім купейних вагонів по 10,22 млн грн. За суму, виділену на покращення одного пасажирського вагону, «Укрзалізниця» могла б придбати десять вантажних вагонів по 0,95 млн грн., яких наразі не вистачає для нормального функціонування найприбутковішого сектору залізниці – вантажних перевезень.

Вони будуть обладнані радіотрансляційною мережею, вакуумними безпечними екологічно-чистими туалетними системами, душовими установками для персоналу, системами радіофікації, пожежогасіння, кондиціювання повітря, виклику провідника та відеоспостереження з функцією архівації даних, а також мікрохвильовою піччю, холодильником і кавоваркою.

Ціна угоди на 0,02% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 81,76 млн грн.

Єдиним конкурентом було ПАТ «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів», причому обидва учасники жодного разу не знижували ціну під час аукціону.

«Харківський вагонобудівний завод» належить ПАТ «Юнікон» (більша частина) і ТОВ «КУА «МТІР Ессет Менеджмент». Директором із травня є Андрій Коваленко.

Бенефіціарами «Юнікону» є Сергій Анюхін, Олег Кононюк, Юрій Зарічнюк і дружина екс-голови НАК «Нафтогаз України» Тетяна Дубина.

«КУА «МТІР Ессет Менеджмент» є співвласником ТОВ «ФК «Динамо» Київ», яким керує Ігор Суркіс. Сама ж КУА заведена на кіпрські компанії «Кірелма ентерпрайсиз лтд», «Лістоно менеджмент лтд», «Норесіа констракшин лтд», «Мерсено холдінггз лтд» та «Отренія інвестментс лтд».

«Дніпровагонрембуд» на 98% належить ПАТ «ВЗНКІФ «Унібудінвест», яке записане на однойменне ТОВ донецького бізнесмена Леоніда Юрушева. До наглядової ради заводу входять дружина Юрушева Наталія та його дочки Єлизавета й Анастасія.

У 2015 році ДП «Придніпровська залізниця» через суд стягнула із суперника 2,21 млн грн. штрафу за затримку ремонту вагонів, які мали використовувати на прибутковому московському напрямку.

Також наразі триває прекваліфікація цих самих компаній на двох тендерах щодо ремонту плацкартних, купейних і спальних вагонів на загальну очікувану суму 428,40 млн грн.

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