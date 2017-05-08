Ведучі відкриття Євробачення за один вечір заробили по 79 тисяч кожен

Гонорари ведучих церемонії відкриття Євробачення, яка відбулась 7 травня, склали щонайменше 79 тис грн. Дані оприлюднені в угоді ПАТ «НСТУ» і ФОП Джеджула Андрій Володимирович вартістю 2,49 млн грн. в системі в «Прозорро».

У кошторисі (скачати) зазначені гонорари семи ведучих. Тетяна Терехова, Вячеслав Варда і сам Андрій Джеджула отримають по 78 975 грн., що відповідає $3 тис. по поточному курсу.

Гонорари ще чотирьох ведучих – Андрія Кіше, Ганни Буткевич, Емі Грейс та Нейби Траоре – не розписані по прізвищам, відомо що хтось один з них отримає 157 950 грн, а решта таку ж саму суму як і вищевказані ведучі.

Ці ведучі працювали ввечері 7 травня на трьох локаціях в Маріїнському парку та площі Конституції. Також у кошторисі церемонії було вказано гонорари трьох невказаних артистів по 169 тис грн. кожен Візажист та перукар ведучих отримали по 5 тис грн.

Нагадаємо, телеведучими трьох концертів Євробачення обрані Володимир Остапчук (ТЕТ), Олександр Скічко (ТРК «Україна» та радіо NRJ), Тімур Мірошниченко. Наразі відомо тільки за гонорар Скічка у розмірі 190 тис грн.

Ведучим замовлено костюми на загальну суму 885 тис грн. – два по 70 тис грн., три по 50 тис грн., і вісім штук в середньому по 87 тис грн.

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