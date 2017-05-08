«Укренерго» дало 110 мільйонів за лінію електропередач і підстанції на Франківщині

ДП «НЕК «Укренерго» 27 квітня за результатами тендеру замовила ТОВ «Будівельний Холдинг «Шевченківський» будівельних робіт на 110,34 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До середини 2018 року мають збудувати повітряну лінію ПЛ 330 кВ Західноукраїнська-Богородчани з реконструкцією підстанцій ПС 330 кВ «Богородчани» та ПС 750 кВ «Західноукраїнська». Вона бере початок у м. Ходорів Львівської обл. і тягнеться до смт. Богородчани Івано-Франківської обл.

Із загальної суми 5,33 млн грн. припадає на проектування, решта – на будівництво. Шість відсотків вартості останнього (6,54 млн грн.) піде на заробітну плату, а 0,04% (4,22 млн грн.) – на прибуток.

Переможець планує залучити субпідрядниками ТОВ «Запорізька механізована колона №1», ТОВ «Укренергобудпроект» і ТОВ «Новітні енергетичні програми».

За підсумковою відомістю ресурсів, без урахування доставки за 80 км кубометр круглих лісоматеріалів коштує 1 033-1 837 грн., дощок – 4 943-6 037 грн., щебеню – 185-227 грн.

Плити ПН1-А замовили по 10 736 грн., плити ПН2-А – по 13 235 грн., фундаменти – по 14 470-23 727 грн.

Кабель ТЗПАШП 4х4х1,2 коштує 293 грн./м, тоді як у відкритих джерелах його можна знайти на три відсотка дешевше – по 283 грн./м.

ТОВ «Енергобуд-СПМ» і ТОВ «Структум» пропонували на 13% нижчі ціни, але їх відхилили через відсутність відгуків до частини аналогічних договорів та інші недоліки документів. Крім того, перша фірма подала незавірене ЕЦП забезпечення із ліквідованого ПАТ «Унікомбанк», а друга вказала у довідці досвід головного інженера, який не відповідав даними його трудової книжки.

Дорожчими конкурентами були ТОВ «Центрбуд», ТОВ «Арес-С» і ПАТ «Київсільелектро».

«БХ «Шевченківський» був заснований у березні 2014 року киянином Ігорем Поліщуком, який також ним керує.

Раніше директором був Віталій Міщук із м. Кузнецовськ Рівненської обл., який також володіє ТОВ «Універсал-2011». На торгах «Енергоатому» в серпні 2014 року фірму представляв Є.О. Черниш.

Із серпня 2015 року фірма отримала підрядів принаймні на 417,70 млн грн. у різних відомствах. Зокрема «Шевченківський» увійшов у Топ-20 підрядників «Укртрансгазу» у 2016 році.

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