Сумська Нацгвардія замовила протиударні щити на 12% дешевше, ніж Нацполіція півроку тому

Військова частина 2276 Національної гвардії України (Сумська обл.) 18 квітня за результатами тендеру замовила КНВО «Форт» МВС України протиударних щитів на 1,62 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року поставлять 1 тис протиударних щитів «Форт ЩПА» 1000х585 мм вагою 4 кг по 1 617,6 грн.

У жовтні 2016 року Національна поліція України придбала у ТОВ «УНТК» протиударні щити Ш-313 (Мате-Щит) такої ж площі на 12% дорожче – по 1 840 грн. Тоді це було найвищою ціною за останні три роки.

Ціна нинішньої угоди на 15% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 1,89 млн грн.

Конкурентами були ТОВ «УНТК» і ТОВ «Материалознавство».

Засновником і директором харківської фірми «УНТК» зі статутним капіталом 200 грн. є Юрій Ткач. Ткачу також належить ТОВ «Технолог 2000», прописане там само – по вул. Шекспіра, буд. 16, офіс 23-А.

Компанія пропонувала продукцію харківського виробника ПВП «Технолог» Сергія Прощина, яким керує той же Юрій Ткач.

Київське «Матеріалознавство» належить Олексію Новікову, Ніні Гаврилюк і керівнику Сергію Колядіну.

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