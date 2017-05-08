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Новачок отримав на підстанцію в центрі Одеси 78 мільйонів – чверть віддасть фігуранту справи проти «Одесаобленерго»

ЧАЕС дала 42 мільйони на будівництво резервної котельні нового Конфаймента за таємними цінами

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Ведучі відкриття Євробачення за один вечір заробили по 79 тисяч кожен

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«Укргазвидобування» за 15 мільйонів купило гіпанол у дилера збанкрутілого виробника на 18% дешевше, ніж торік

Чиновники відділу освіти Миргородської РДА купили кросовер Ford Kuga за 700 тисяч

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Сумська Нацгвардія замовила протиударні щити на 12% дешевше, ніж Нацполіція півроку тому

08 Травня 2017

Військова частина 2276 Національної гвардії України (Сумська обл.) 18 квітня за результатами тендеру замовила КНВО «Форт» МВС України протиударних щитів на 1,62 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року поставлять 1 тис протиударних щитів «Форт ЩПА» 1000х585 мм вагою 4 кг по 1 617,6 грн.

У жовтні 2016 року Національна поліція України придбала у ТОВ «УНТК» протиударні щити Ш-313 (Мате-Щит) такої ж площі на 12% дорожче – по 1 840 грн. Тоді це було найвищою ціною за останні три роки.

Ціна нинішньої угоди на 15% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 1,89 млн грн.

Конкурентами були ТОВ «УНТК» і ТОВ «Материалознавство».

Засновником і директором харківської фірми «УНТК» зі статутним капіталом 200 грн. є Юрій Ткач. Ткачу також належить ТОВ «Технолог 2000», прописане там само – по вул. Шекспіра, буд. 16, офіс 23-А.

Компанія пропонувала продукцію харківського виробника ПВП «Технолог» Сергія Прощина, яким керує той же Юрій Ткач.

Київське «Матеріалознавство» належить Олексію Новікову, Ніні Гаврилюк і керівнику Сергію Колядіну.

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Суми Сумська Нацгвардія замовила протиударні щити на 12% дешевше, ніж Нацполіція півроку тому

Ужгород Мукачеве за 44 мільйони купило у львів’ян автобуси Ataman з відеонаглядом та автооплатою за проїзд

Одеса Новачок отримав на підстанцію в центрі Одеси 78 мільйонів – чверть віддасть фігуранту справи проти «Одесаобленерго»

06.05.2017

Київ Головбух главку, що крав премії поліцейських, вийшов на волю за 2 мільйони застави

05.05.2017

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