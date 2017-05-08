Порошенківець у Кам’янському замовив анаприлін для «швидкої» вдвічі дорожче від Київського профучилища

КЗОЗ Кам’янської міської ради «ЦПМСД №3» уклав угоду на придбання анаприліну (40мг, таблетки) з ТОВ «Укрфармгруп» за ціною в 1,5 рази вищою від середньої по Україні.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Анаприлін – один з найбільш поширених засобів при підвищеному тиску та порушеннях роботи серця.

До огляду увійшли майже 80 угод на придбання препарату в таблетках (40 мг, №50), що були укладені медзакладами і установами з різних регіонів України, починаючи з вересня минулого року. Найдешевше анаприлін замовило Київське вище професійне училище водного транспорту Київської державної академії водного транспорту ім.гетьмана Петра Конашевича – Сагайдачного у ТОВ «Аптека АСКО-Фарм» – 27,00 грн за упаковку. Середня ціна склала 33,29 грн. І левова частка проаналізованих угод була укладена за ціною, що була або нижче, або перевищувала її не більше, ніж на 5%.

Лише дві угоди передбачали ціну, що значно відрізнялася від решти. Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новогродівка (Донецька обл) уклав угоду з ТОВ «Лек-Сервіс» по відшкодуванню витрат, пов’язаних з відпуском препарату, за 48,15 грн. А КЗОЗ Кам’янської міської ради «ЦПМСД №3» (Дніпропетровська обл.) уклав угоду з ТОВ «Укрфармгруп» ще дорожче – 50,69 грн за упаковку.

КЗОЗ Кам’янської міської ради «ЦПМСД №3» ще з часів Януковича керує Сергій Зайдоя. У 2010 р. його було обрано депутатом тоді же Дніпродзержинської міськради від Партії регіонів. У 2015 р. він балотувався знов, вже як член «Блоку Петра Порошенка «Справедливість», але не пройшов. За минулий рік Сергій Задоя задекларував власну зарплату і пенсію (249,3 тис. грн. і 85 тис. грн. відповідно), пенсію дружини Ольги (17 тис. грн.) і зарплату доньки Катерини (30,6 тис. грн.). Він володіє житловим будинком (пл..288,3 кв. м) і має 10 тис. дол.. і 5 тис. євро готівкою.

ТОВ «Укрфармгруп» було зареєстроване у Києві на початку 2015 року. Засновниками фірми були Коломиєць Василь Вівчарик і киянин Сергій Іванов. Вівчарик раніше займався нафтогазовим бізнесом. Наприкінці 1990-х був замголови правління «Нафтогазу України», займався видобутком нафти на чолі СП «Коломийська нафтогазова компанія «Дельта». У 2005 році був призначений замголови Держспоживстандарту, наприкінці 2000-х входив до ради директорів компанії «Кадоган петроліум». Вівчарик і Іванов також є засновниками ТОВ «Рівне-фарм» і ТОВ «Сумифармтрейд»

Зараз згідно даних реєстру засновниками і кінцевими бенефіціарами фірми є киянка Валентина Іванова і громадянка Молдови Лілія Вівчарик, яка також зареєстрована у Києві.

Валентина Іванова разом з Василем Вівчариком і Світланою Поліщук також є засновницею ТОВ «Українські аптеки», а разом з Катериною Кодолою – ТОВ «Житло-Сервіс»

Директор «Укрфармгруп» Марина Фадєєва керує також ТОВ «Рівне-фарм» і ТОВ «Сумифармтрейд» і має власні фірми «Укрбіотехнологія-ТМ» і «Укрконсалтинг». Крім того, разом з мешканкою Кам’янського Анастасією Білоусовою Марина Фадєєва була засновницею ПП «Укрспецторг» у тому ж Кам’янському, яке зараз припинено.

Замовник Ціна з ПДВ, грн Продавець Дата договору КЗОЗ Кам’янської міської ради «ЦПМСД №3» 54,24 ТОВ «Укрфармгруп» 2017-03-13 КЗ»Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новогродівка» 48,15 ТОВ «Лек-Сервіс» 2017-02-02 КУ «Одеський обласний очний шпиталь ІВВВ» 39,27 ПП «САНА КО» 2017-02-15 Середня 33,34 КЗ «Тростянецька центральна районна лікарня» 29,60 ТОВ «ВЕНТА.ЛТД» 2016-09-19 Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва 28,46 ТОВ «ФАРМПЛАНЕТА» 2016-10-17 Київське вище професійне училище водного транспорту Київської державної академії водного транспорту ім.гетьмана Петра Конашевича – Сагайдачного 27,00 ТОВ «Аптека АСКО-Фарм» 2017-03-03

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