Новачок отримав на підстанцію в центрі Одеси 78 мільйонів – чверть віддасть фігуранту справи проти «Одесаобленерго»

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08 Травня 2017

ПАТ «Одесаобленерго» 3 травня за результатами тендеру замовило ТОВ «БК «Бастіон» будівельно-монтажних робіт на 77,57 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року мають виконати першу чергу реконструкції підстанції ПС 110/35/6 кВ «Чумка» в центрі Одеси. Замовник поставить КРПЗ 35 кВ, а підрядник – решту обладнання і матеріалів. Гарантійний строк експлуатації об’єкту становить десять років.

За кошторисом, без урахування вартості доставки кубометр брусу і дощок коштує 2 837-3 700 грн., піску природного рядового – 358 грн., щебеню – 340-350 грн., розчинів – 525-1 210 грн. Щити опалубки замовили по 350 грн./кв. м.

Тонна гарячекатаної арматурної сталі коштує 17 400-17 500 грн., електродів – 45 000-54 632 грн., сумішей асфальтобетонних гарячих і теплих – 2 590-2 700 грн., сумішей бетонних готових важких – 1 344-1 987 грн.

Узимку ціна рядового піску на окремих будівельних тендерах без урахування доставки і ПДВ узагалі не перевищувала 100 грн./куб. м.

Переможець планує залучити субпідрядниками ТОВ «Чорноморенергоспецмонтаж» для монтажу інженерних мереж та електрообладнання за 17,85 млн грн. (23%) і ТОВ «Топсервіс» для проектування та монтажу інженерних заходів щодо протипожежної безпеки та техногенного захисту за 776 тис грн. (1%).

На заробітну плату піде 3,49 млн грн., тобто чотири відсотка від загальної вартості підряду. На прибуток відведено два відсотка – 1,50 млн грн. (6,20 грн. за людино-годину).

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 78,00 млн грн.

Засновницею одеської «БК «Бастіон» зі статутним капіталом 1 800 грн. є Ганна Бацуєва, а директором – Володимир Корєнман. Він також керує ПП ВФ «Чорноморкомплектбуд» тієї ж Бацуєвої та володіє очолюваним нею ТОВ «Чорномор-К».

Із грудня 2016 року вона отримала єдині два підряди: від нинішнього замовника на ремонт експлуатаційно-технічого пункту за 197 тис грн. та від управління з майнових відносин Одеської обласної ради на капремонт спортивної школи «Олімпієць» за 1,46 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Південна енергетична компанія», власниками якого є Юрій та Алла Малярчуки, кіпрський офшор «Рексміт лімітед (Rexmith limited)» та Валентин Зарубін із Казахстану.

Юрій Малярчук є співзасновником кінноспортивного клубу «Богнатово» на Одещині.

Зарубін був відомий як президент Казахського АТ «Казременерго», теж родом з Одеси.

Раніше частка Зарубіна належала росіянину Володимиру Шугайлу, відомому як замначальника комерційного управління «Нафтогазової компанії «Ітера» (Росія), яка у 1990-х роках постачала туркменський газ в Україну. Власник «Ітери» мільярдер Ігор Макаров у 2014 році продав компанію державній «Роснефти».

Одеський  «Чорноморенергоспецмонтаж» належить Валентину Кобилянському, Олександру Зазулінському, Володимиру Глянцеву та Олександру Білозору. Кобилянський раніше очолював рибопромислову фірму «Антарктика» і ТОВ «Одеське морське пароплавство», а нині є директором і співвласником рибопромислової судноплавної компанії «Капітан». Субпідрядник регулярно виграє будівельні торги різних обленерго на десятки мільйонів гривень, а також фігурував у кримінальній справі поліції проти службовців «Одесаобленерго» про завищення обсягів і вартості робіт.

Основним власником «Одесаобленерго» є група «VS Energy» екс-депутата російської Держдуми Олександра Бабакова та групи авторитетних бізнесменів відомих як «лужниківські».

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