Мукачеве за 44 мільйони купило у львів’ян автобуси Ataman з відеонаглядом та автооплатою за проїзд

ММКП «Громадський транспорт Мукачева» 27 квітня за результатами тендеру замовило ПП «Ольбія» автобусів на 44,20 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 15 червня поставлять 20 міських автобусів Ataman A092H6 із дизельним двигуном Євро-5 виробництва ПАТ «Черкаський автобус» по 2,21 млн грн.

Вони будуть оснащені кондиціонерами у кабіні водія та салоні, монітором, системою супутникового моніторингу (радіо-термінал, цифровий датчик рівня палива, модулі підключення), системою автоматизованої оплати за проїзд (комунікатор, автоматичний контрольний пункт, валідатор), автоматичною системою озвучування зупинок та системою відеоспостереження у салоні.

Гарантійний строк становить два роки або 100 тис км пробігу.

За даними «AUTO-Consulting», рік тому автобус цієї моделі у комплектації з двома кондиціонерами коштував $65 тис, або 1,70 млн грн. за тодішнім курсом. Нині у відкритих є дані про їх продаж по 1,81 млн грн. Однак невідомо, чи входять у ціни вищезгадані додаткові системи і ПДВ.

Передбачено аванс у розмірі 50% протягом п’яти банківських днів після укладення угоди. Ціна останньої майже на два відсотка нижче від очікуваної вартості в 45,00 млн грн.

«Ольбія» з Львівщини належить Роману Гарасимчуку, який також володіє львівським ТОВ спільне українсько-польське підприємство «Астра» з Олександрою Гарасимчук. Фірму, яка вперше виграла тендер, керує Максим Гарасимчук.

Конкурентами були черкаське ТОВ «Автоград-2007» Андрія Каданцева і Дмитра Майданика та київське ТОВ «Авто-Регіон» Дмитра Гайдамахи, які не знижували ціни під час аукціону, на відміну від переможця. Перша з цих фірм зазначена у списку регіональних СТО для автобусів на сайті «Черкаського автобусу».

Виробник «Черкаський автобус» на 19% належить ТОВ «Український автобус», записаному на фінансового директора Світлану Свешнікову. Ще 80% акцій має ТОВ «Компанія з управління активами «Ізі Лайф».

До 2011 р. «Український автобус» називався «Автомобільний дім «Богдан», а черкаське підприємство-виробник відповідно входило до складу корпорації «Богдан», співвласником якої був Петро Порошенко. У 2011 р. «Богдан» продав контрольний пакет акцій «КУА «Ізі Лайф».

Нагадаємо, «Черкаський автобус» разом з «Українським автобусом» зайняли сьоме місце у Топ-10 постачальників автобусів і тролейбусів після Майдану.

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