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«Ощадбанк» замовив Джуринському інкасаторських броньовиків ще на чверть мільярда

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«Енергоринок» позичив у «Ощадбанку» ще мільярд на оплату енергії

08 Травня 2017

ДП «Енергоринок» 27 квітня за результатами тендеру уклав угоду з ПАТ «Державний ощадний банк України» про відкриття відновлювальної кредитної лінії на 1,00 млрд грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Кредит на 1,00 млрд грн. узяли строком до 30 червня. Обслуговування коштує 33,32 млн грн., що відповідає вказаній у тендерній пропозиції річній ставці в розмірі 19%.

Гроші позичили для проведення розрахунків на Оптовому ринку електроенергії згідно постанов НКРЕКП. Виконання зобов’язань за угодами забезпечується заставою майнових прав – прав вимоги за договорами з енергопостачальними компаніями загальною заставною вартістю 2,50 млрд грн.

Конкурентів на тендері державний банк не мав.

Нагадаємо, у січні «Енергоринок» позичив у «Ощадбанку» 1,30 млрд грн.

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06.05.2017

Київ Головбух главку, що крав премії поліцейських, вийшов на волю за 2 мільйони застави

05.05.2017

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