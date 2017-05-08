«Енергоринок» позичив у «Ощадбанку» ще мільярд на оплату енергії

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
08 Травня 2017
ДП «Енергоринок» 27 квітня за результатами тендеру уклав угоду з ПАТ «Державний ощадний банк України» про відкриття відновлювальної кредитної лінії на 1,00 млрд грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Кредит на 1,00 млрд грн. узяли строком до 30 червня. Обслуговування коштує 33,32 млн грн., що відповідає вказаній у тендерній пропозиції річній ставці в розмірі 19%.
Гроші позичили для проведення розрахунків на Оптовому ринку електроенергії згідно постанов НКРЕКП. Виконання зобов’язань за угодами забезпечується заставою майнових прав – прав вимоги за договорами з енергопостачальними компаніями загальною заставною вартістю 2,50 млрд грн.
Конкурентів на тендері державний банк не мав.
Нагадаємо, у січні «Енергоринок» позичив у «Ощадбанку» 1,30 млрд грн.
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