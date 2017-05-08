ЧАЕС дала 42 мільйони на будівництво резервної котельні нового Конфаймента за таємними цінами

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
08 Травня 2017
ДСП «Чорнобильська АЕС» 27 квітня за результатами тендеру замовило ТОВ «ЮТЕМ-Інжиніринг» будівництво резервної електричної котельні для забезпечення теплопостачання Нового Безпечного Конфаймента (НБК) за 42,48 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До середини 2018 року мають виконати проектування, поставку обладнання та будівництво котельні. Із загальної суми на обладнання піде 25,13 млн грн. (перелік із цінами наведено у таблиці нижче), на будівельні роботи – 15,71 млн грн., на проектні роботи – 1,59 млн грн., на експертизу – 39 тис грн., на авторський нагляд – 15 тис грн.
Ціни будівельних матеріалів та окремих складових комплектів обладнання не були опубліковані, тому їх неможливо порівняти з ринковими цінами на предмет завищення.
Переможець планує залучити субпідрядниками ТОВ «Західелектромонтаж» (27%), корпорацію «Укртрансбуд» (10%) і ПрАТ «Енергопромінвест» (10%).
Гарантійний строк якості робіт становить рік, а експлуатації об’єкту – десять років.
Цьогоріч передбачено фінансування в розмірі 31,50 млн грн., решта – у наступному році.
Ціна угоди на 0,1% нижча від очікуваної вартості в 42,53 млн грн.
Єдиним конкурентом було ТОВ «БК «Укрбудмонтаж», причому обидві учасники жодного разу не знижували ціни під час аукціону.
«ЮТЕМ-Інжиніринг» з Київщини належить столичному ТОВ «Будівельно-монтажне управління Укртрансбуд» Ігоря Рудницького і Дмитра Стрілецького.
Рудницький також володіє ПП «Проммеханізація» одноосібно, а Стрілецький – ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Енергобудпроект» з Антоном Подкопаєвим, Анатолієм Гусєвим та Андрієм Уйвовим. Останній очолює ДП «Український проектний та конструкторсько-технологічний інститут «Атоменергобудпроект» Міненерговугілля.
Раніше засновником переможця було ПАТ «Південтеплоенергомонтаж», основними власниками якого є Андрій Стальний, Олександр Снігур та Валерій Коваль. До минулого року міноритарним акціонером також був В’ячеслав Супруненко, колишній зять екс-мера Києва Леоніда Черновецького.
«ЮТЕМ-Інжиніринг» фігурував у акті ревізії ДФІ щодо фінансово-господарської діяльності «Енергоатому», яка виявила завищення вартості виконаних робіт на 4,69 млн грн., та у відповідному кримінальному провадженні.
Усього з 2009 року фірма виграла тендерів на 232,03 млн грн., з яких 152,81 млн грн. – у системі «Енергоатома».
Засновниками «БК «Укрбудмонтаж» є ТОВ «КУА «Інститут портфельних інвестицій» та Наталія Микитась – дружина Максима Микитася, екс-депутата Київської міської ради від партії УДАР «Віталія Кличка». Із 2010 року він є президентом державної будівельної корпорації «Укрбуд».
Ціни обладнання загальною вартістю 25,13 млн грн.
|Найменування комплекту обладнання
|Ціна комплекту обладнання, грн. із ПДВ
|Трансформаторна підстанція
|15 266 258,92
|Електрокотли (три АВПЭ.К.Пр 1200 кВт та один АВПЭ.К.Пр 1440 кВт)
|2 602 168,16
|Устаткування Приміщення 161
|2 036 100,78
|Допоміжне обладнання
|1 290 322,51
|Устаткування автоматизації
|1 209 365,46
|Устаткування для існуючих комірок 6 кВ
|721 981,28
|Обладнання пожежної сигналізації
|410 416,91
|Установка пожежогасіння
|392 460,94
|Резервна установка пожежогасіння
|240 093,82
|Обладнання газового пожежогасіння
|200 955,07
|Обладнання освітлення трансформаторної підстанції
|41 363,36
|Устаткування для освітлення котельні
|17 459,74
|Обладнання системи зв’язку (два апарати телефонних аналогових Siemens)
|1 820,18
Tеги | Атом