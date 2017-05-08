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ЧАЕС дала 42 мільйони на будівництво резервної котельні нового Конфаймента за таємними цінами

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ДСП «Чорнобильська АЕС» 27 квітня за результатами тендеру замовило ТОВ «ЮТЕМ-Інжиніринг» будівництво резервної електричної котельні для забезпечення теплопостачання Нового Безпечного Конфаймента (НБК) за 42,48 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До середини 2018 року мають виконати проектування, поставку обладнання та будівництво котельні. Із загальної суми на обладнання піде 25,13 млн грн. (перелік із цінами наведено у таблиці нижче), на будівельні роботи – 15,71 млн грн., на проектні роботи – 1,59 млн грн., на експертизу – 39 тис грн., на авторський нагляд – 15 тис грн.

Ціни будівельних матеріалів та окремих складових комплектів обладнання не були опубліковані, тому їх неможливо порівняти з ринковими цінами на предмет завищення.

Переможець планує залучити субпідрядниками ТОВ «Західелектромонтаж» (27%), корпорацію «Укртрансбуд» (10%) і ПрАТ «Енергопромінвест» (10%).

Гарантійний строк якості робіт становить рік, а експлуатації об’єкту – десять років.

Цьогоріч передбачено фінансування в розмірі 31,50 млн грн., решта – у наступному році.

Ціна угоди на 0,1% нижча від очікуваної вартості в 42,53 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «БК «Укрбудмонтаж», причому обидві учасники жодного разу не знижували ціни під час аукціону.

«ЮТЕМ-Інжиніринг» з Київщини належить столичному ТОВ «Будівельно-монтажне управління Укртрансбуд» Ігоря Рудницького і Дмитра Стрілецького.

Рудницький також володіє ПП «Проммеханізація» одноосібно, а Стрілецький – ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Енергобудпроект» з Антоном Подкопаєвим, Анатолієм Гусєвим та Андрієм Уйвовим. Останній очолює ДП «Український проектний та конструкторсько-технологічний інститут «Атоменергобудпроект» Міненерговугілля.

Раніше засновником переможця було ПАТ «Південтеплоенергомонтаж», основними власниками якого є Андрій Стальний, Олександр Снігур та Валерій Коваль. До минулого року міноритарним акціонером також був В’ячеслав Супруненко, колишній зять екс-мера Києва Леоніда Черновецького.

«ЮТЕМ-Інжиніринг» фігурував у акті ревізії ДФІ щодо фінансово-господарської діяльності «Енергоатому», яка виявила завищення вартості виконаних робіт на 4,69 млн грн., та у відповідному кримінальному провадженні.

Усього з 2009 року фірма виграла тендерів на 232,03 млн грн., з яких 152,81 млн грн. – у системі «Енергоатома».

Засновниками «БК «Укрбудмонтаж» є ТОВ «КУА «Інститут портфельних інвестицій» та Наталія Микитась – дружина Максима Микитася, екс-депутата Київської міської ради від партії УДАР «Віталія Кличка». Із 2010 року він є президентом державної будівельної корпорації «Укрбуд».

 

Ціни обладнання загальною вартістю 25,13 млн грн.

Найменування комплекту обладнання Ціна комплекту обладнання, грн. із ПДВ
Трансформаторна підстанція 15 266 258,92
Електрокотли (три АВПЭ.К.Пр 1200 кВт та один АВПЭ.К.Пр 1440 кВт) 2 602 168,16
Устаткування Приміщення 161 2 036 100,78
Допоміжне обладнання 1 290 322,51
Устаткування автоматизації 1 209 365,46
Устаткування для існуючих комірок 6 кВ 721 981,28
Обладнання пожежної сигналізації 410 416,91
Установка пожежогасіння 392 460,94
Резервна установка пожежогасіння 240 093,82
Обладнання газового пожежогасіння 200 955,07
Обладнання освітлення трансформаторної підстанції 41 363,36
Устаткування для освітлення котельні 17 459,74
Обладнання системи зв’язку (два апарати телефонних аналогових Siemens) 1 820,18

 

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