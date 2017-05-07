Чому 1.5 млрд конфіскованих грошей Януковича не гамує жагу справедливості

Показали мені пост Тараса Чорновола, у якому він кляне всіх, хто не захоплюється тим, як Генпрокуратура конфіскувала $1.5 млрд в людей Януковича.

Потрапив у цей текст і я. Кумедно, що Чорновіл назвав мене – «правдошукачем», але це слово екс- нардеп з якогось дива вважає негативним. Так в часи його батька негативну конотацію мало слово – «інтелігент».

Але головна проблема, звісно, не в слові, а в принципі. Цей принцип називається – «Справедливість». І як би не хотілось владоможцям і їхнім помічникам, але конфіскація 1.5 млрд цю справедливість не задовільняє.

Справедливість – достатньо ефемерна штука, її неможливо виміряти чи загнати в рамки Кримінального Кодексу. Вона не завжди дорівнює закону, і тому кожен суддя під час винесення вироку, мусить зважати не тільки на букву, а й на дух, а кожен депутат – максимально наближати норми Закону до моральних максим Справедливості.

А тепер щодо конфіскованих грошей Януковича.

Вийдіть на вулицю і запитайте першого ліпшого перехожого: «Що має статись після того, коли високий чиновник вкрав гроші?».

Відповідь буде однозначна: 1. Чиновника – посадити 2. Гроші повернути. 3. У чиновника все конфіскувати. Деяка частина громадян буде ще вставляти у відповідь фрази на зразок: «руку відрубати – вниз головою підвісити» і всілякі інші подібні побажання. Бо саме так вони уявляють справедливість.

А що ми маємо в результаті «філігранної», як пише Чорновіл, операції Генпрокуратури?

Скорочу питання: «Хто сяде?». Відповідь: “Ніхто”. Не сяде навіть «чоловічок», який сказав, що всі гроші – його, бо йому подарували свободу за вдале зізнання.

А тепер ще раз запитайте у першого ліпшого перехожого, що для нього важливіше: «Повернути частину вкрадених міністром грошей чи посадити його років на 15?». Варіантів відповіді тут аж один. Бо в криваві часи справедливість потребує крові. Або принаймні – в’язниці.

Суспільство може закрити очі на юридичні проколи заради того у що вірить. Наприклад, більшості людей однаково, якими методами ГПУ буде доводити державну зраду Януковича. Що б не було написано в обвинувальному акті – його підтримають. Бо це слугує вищим цінностям.

А от затулити рота справедливості 1.5 мільярдами доларів – не вдасться. Особливо коли люди впевнені, що набагато більше грошей пішло в кишені так званих «правоохоронців», аби все рідше в прес-релізах з’являлись прізвища Захарченка, Арбузова, Іванющенка і сотень їхніх поплічників.

А про яку справедливість може йти мова, якщо невідомо навіть, як вкрадені ці гроші? А невідомо – бо до цього часу немає жодного вироку за економічні злочини епохи Януковича.

Втік основний фігурант? Посадіть десяток його помічників, які допомагали красти. Не можете, бо п’ятеро з них знову у владі, а п’ятеро – відкупились? Ну, нема на те ради. Пишіть бравурні релізи і блоги.

Тільки варто мати на увазі, що Справедливість, яку довго ігнорують – стає Фемідою.

Блог від: Олексій Шалайський

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