Головбух главку, що крав премії поліцейських, вийшов на волю за 2 мільйони застави

У кишені пальто головного бухгалтера Головного управління Національної поліції в Києві під час обшуків знайшли 102 тис. грн. Гроші заарештовані разом з його автомобілем Volkswagen Tuareg, телефоном iPhone 6, квартирою і будинком. Бухгалтера підозрюють в причетності до розтрати 6 млн гривень, виділених на премії столичним поліцейським.

Про це повідомляє «Первая инстанция» з посиланням на ухвалу Дніпровського суду Києва.

Як випливає з судових матеріалів, під підозрою крім бухгалтера виявилися головний спеціаліст відділу організації оплати праці управління финобеспечения і бухобліку ГУ НП в Києві, батько останньої – голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації атестованих співробітників столичного полку поліції особливого призначення № 2, командир полку і його заступник.

Згідно фабулі кримінального провадження, протягом 2016-2017 років ці люди привласнили бюджетні кошти на суму приблизно 6 млн гривень.

Окремим поліцейським («довіреним особам» полку № 2 Національної поліції в Києві) виплачувалися преміальні. За документами – на загальну суму 12,4 млн гривень, але насправді на руки отримали тільки половину.

Командир полку поліції і його заступник формували списки цих «довірених осіб», які згодом направлялися в управління фінзабезпечення і бухобліку. На підставі отриманих списків, головний спеціаліст відділу організації оплати праці управління фінзабезепечення та бухобліку ГУНП в Києві виписував платіжні відомості. А його батько, як голова профспілкового профспілкового комітету, видавав готівку у вигляді премій вузькому колу осіб. При цьому, виявилося, що видавали їм вдвічі меншу суму, ніж було вказано в платіжній відомості.

За твердженням слідства, залишок – близько 6 млн гривень – співучасники ділили між собою.

Справа була відкрито 18 листопада 2016 року.

10 лютого цього року, під час обшуку службового кабінету головного бухгалтера ГУ Нацполіціі в Києві (офіс на вул. Володимирська, 15) з сейфа вилучені гроші на суму 23 тис. гривень; в гардеробному шафі – в карманка куртки бухгалтера знайшли 102 тис. гривень, на її робочому столі – мобільний телефон iPhone 6. Під час обшуку квартири – 104 тис. гривень, ще одного приміщення (власник невідомий) – 89 тис. доларів, 1205 євро і 81 500 гривень.

Бухгалтеру повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. Наразі він звільнений з СІЗО під заставу 2 млн грн.

Дніпровський суд наклав арешт на вилучені речі, а також на автомобіль «Volkswagen Tuareg» 2012 випуску (на праві власності належить бухгалтеру столичної поліції), квартиру (площею 113,5 кв.м), машиномісце і будинок.

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