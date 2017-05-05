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«Укргазвидобування» за 15 мільйонів купило гіпанол у дилера збанкрутілого виробника на 18% дешевше, ніж торік

05 Травня 2017

ПАТ «Укргазвидобування» 25 квітня за результатами тендеру замовило ТОВ «Компанія «Квантум» реагенту для обробки бурового розчину на 14,99 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року для філії «Укрбургаз» автоцистернами поставлять 1 480 т гіпанолу – гідролізованого поліакрилонітрилу за ТУ У 31062554.002-2001 по 10 128 грн. за тонну.

Виробником значиться харківське TOB «Хімічні технології» Юрія Валлє, яке з листопада 2016 року перебуває у стані припинення через банкрутство.

У травні 2016 року гіпанол купували у ТОВ «Інтермінералбілдінг» на 18% дорожче – по 12 414 грн./т.

У червні 2015 року ціна від ДП «Хімтехінвест» була ще вищою і становила 12 444 грн./т.

Ціна нинішньої угоди на 28% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 20,72 млн грн.

Дорожчими конкурентами були згаданий «Інтермінералбілдінг», кременчуцьке ТОВ «Кремуніверсалбуд» Олега Подмазова та львівське ТОВ «Сібтех-Захід» Анатолія Лудина і Віктора Реутського.

Натомість ТОВ «НВП «Оргсинтез», ТОВ «Інноваційне товариство ІНВЕП» і ТОВ «Газтрансінвест» пропонували 0,06-5% нижчі ціни, але їх відхилили через якісь невідповідності технічним вимогам тендерної документації.

Харківська «Компанія «Квантум» належить директору Миколі Леонтьєву з Харкова.

У 2013-2015 роках нею керував Сергій Сергушин, який зараз очолює київський «Інтермінералбілдінг» харків’янина Юрія Котікова. А той володіє сєвєродонецьким ТОВ «Нафтохімінвест» разом із ТОВ «Регіональна Інвестиційна Компанія» Олександра Ровта – вихідця із Закарпаття, який емігрував у США за радянських часів, а зараз є одним із крупних бізнесменів у хімічній промисловості («IBE Trade Corporation»). Ровту належав «Сєвєроднецький «Азот», але після приходу до влади Віктора Януковича у 2010 році американець продав підприємство Дмитру Фірташу.

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