Пінчук розіграв третину мільярда на колеса для залізниці, трохи піднявши ціну

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 14 і 28 квітня за результатами тендерів повідомила про намір укласти дві угоди з ТОВ «Інтерпайп Україна» Віктора Пінчука щодо придбання суцільнокатаних коліс з ультразвуковим контролем на загальну суму 374,96 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Перший договір на 107,32 млн грн. підписали 28 квітня. За його умовами, колеса діаметром 957 зі ступицею 175 мм та 190 мм коштують 14 520 грн. за штуку.

По другому договору у випадку підписання вартість складе 267,65 млн грн. Відповідно до нього, такі самі колеса обійдуться вже на два відсотка дорожче – 14 880 грн./шт.

На початку квітня філія «Дарницький вагоноремонтний завод» замовила їх цьому ж постачальнику також по 14 520 грн. Це було на п’ять відсотків дешевше від ціни червня 2016 року, яка становила 13 800 грн.

У 2015 році колеса купували в «Інтерпайп Україна» по 11 112 грн., у 2014 році – по 6 146 грн., а в 2013 році – по 6 400 грн.

Єдиним конкурентом не вперше було київське ПП «Петроенерджі 1», засноване кіпрською фірмою «Петроенерджі Лімітед» та очолюване Оксаною Телегіною. Його місцем реєстрації є вул. Паньківська, 11, де знаходиться низка фірм групи «СтарЛайт» Віктора Пінчука.

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