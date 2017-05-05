НОВИНИ

05.05.2017

Федорченко виграв ще 35 мільйонів на житло для прикордонників у Сумах

«Ощадбанк» замовив Джуринському інкасаторських броньовиків ще на чверть мільярда

«Укргазвидобування» за 15 мільйонів купило гіпанол у дилера збанкрутілого виробника на 18% дешевше, ніж торік

Чиновники відділу освіти Миргородської РДА купили кросовер Ford Kuga за 700 тисяч

Пінчук розіграв третину мільярда на колеса для залізниці, трохи піднявши ціну

Атомники дали «Радію» 53 мільйони на пожежну безпеку Запорізької АЕС

Євробачення: до охорони співаків залучили одеську поліцію

04.05.2017

Полтавська лікарня вподобала міорелаксант вдвічі дорожчий, ніж на Черкащині

Євробачення: ведучий з «України» заробить 190 тисяч у піджаку за 47 тисяч гривень

Армія зекономила менше відсотка від 24 мільйонів за коштовні сухпайки від менеджера Новинського та росіянина

Труханов дав 163 мільйони на «Європейську мерію» і житло для квартирної черги за таємними цінами

Золотоніських чиновників підозрюють у розтраті бюджетних коштів на будівництві басейну за 7 мільйонів

Помічник депутата міськради отримав на ремонт ліфтів Запоріжжя без конкурсів 39 мільйонів

Євробачення: продюсер Злати Огневич заробить мільйон за послуги композитора

03.05.2017

EBITDA Ахметова в кінці 2016 року рвонула за 10 мільярдів разом з «роттердамівським» подарунком «порошенківців»

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

«Ощадбанк» замовив Джуринському інкасаторських броньовиків ще на чверть мільярда

05 Травня 2017

ПАТ «Державний ощадний банк України» 24 квітня уклало дві угоди з ТОВ «ВіДі Юнікомерс» про закупівлю спеціалізованих автомобілів на 229,65 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2017 року поставлять 130 броньованих інкасаторських автомобілів:

  • 90 Ford Transit Van 350 MWB FWD по 1,70 млн грн.
  • 40 Ford Transit Jumbo 470 LWB по 1,92 млн грн.

Йдеться про фургони із бронюванням класу ПЗСА-3, турбодизельним двигуном Євро 5, підсиленою підвіскою, кондиціонером,

Крім того, кожен оснастять GPS-системою відстеження рухомих об’єктів, системами пожежогасіння та відеонагляду, сигнальними пристроями, а також смартфоном на Android з карткою пам’яті на 4 Гб.

Компонування передбачає 4 зовнішніх і 4 внутрішніх дверей, евакуаційний люк, пасажирський відсік на 4 особи та вантажний відсік у вигляді двох сейфів – інкасаторського і тимчасового зберігання цінностей.

У листопаді 2016 року «Ощадбанк» купив у цього ж постачальника за 48,74 млн грн. броньовики Ford першого типу на відсоток дешевше – 1,68 млн грн. за штуку.

За даними сайту банку, як і тоді, конкурентом було ТОВ «Цітіус С». Мелітопольською фірмою володіє кримчанин Олексій Серов – автор низки патентів на інкасаторські машини та їх елементи. Раніше співзасновником був Андрій Сребродольський із Криму.

Фірма «ВіДі Юнікомерс» належить до групи «ВіДі» Віталія Джуринського.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Маніпулятивна еквілібристика адвокатів. Кейс Мартиненка
05 Травня 2017

Як розігнати чергу бажаючих взяти на поруки. Інструкція
30 Квітня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

05.05.2017

Суми Федорченко виграв ще 35 мільйонів на житло для прикордонників у Сумах

Полтава Чиновники відділу освіти Миргородської РДА купили кросовер Ford Kuga за 700 тисяч

Запоріжжя Атомники дали «Радію» 53 мільйони на пожежну безпеку Запорізької АЕС

04.05.2017

Одеса Труханов дав 163 мільйони на «Європейську мерію» і житло для квартирної черги за таємними цінами

Черкаси Золотоніських чиновників підозрюють у розтраті бюджетних коштів на будівництві басейну за 7 мільйонів

Запоріжжя Помічник депутата міськради отримав на ремонт ліфтів Запоріжжя без конкурсів 39 мільйонів

03.05.2017

Харків Поліція скористалася публікацією «Наших грошей» для доступу до документів «Харківобленерго»

Київщина Поліція Київщини купила у Васадзе пару хетчбеків КІА Сeed

28.04.2017

Київщина Депутат від «Нашого краю» за 40 мільйонів зведе дитсадок на 22% дорожчий від прайсу Мінрегіонрозвитку

Київщина Міськрада Славутича регулярно платить дружині мера по мерським підрядам

Донецьк Донецькі «Швидкі» вподобали Сибазон вчетверо дорожче від Миколаївщини

Суми В Сумах затримали посередницю з хабарем нібито для заммера, на якому вже кілька кримінальних справ

Дніпро «Укропівець» підіграв другу Вілкула на тендері по ремонту доріг Кривого Рогу на 160 мільйонів

27.04.2017

Крим На вимогу податкової «Чорноморнафтогаз» втратив спецдозволи на газ, який російські окупанти качають «вишками Бойка»

Харків Поліція перевіряє як зоопарк Кернеса розтендерив «волонтерському» кандидату 90 мільйонів на електромережі

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ