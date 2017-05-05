«Ощадбанк» замовив Джуринському інкасаторських броньовиків ще на чверть мільярда

ПАТ «Державний ощадний банк України» 24 квітня уклало дві угоди з ТОВ «ВіДі Юнікомерс» про закупівлю спеціалізованих автомобілів на 229,65 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2017 року поставлять 130 броньованих інкасаторських автомобілів:

90 Ford Transit Van 350 MWB FWD по 1,70 млн грн.

40 Ford Transit Jumbo 470 LWB по 1,92 млн грн.

Йдеться про фургони із бронюванням класу ПЗСА-3, турбодизельним двигуном Євро 5, підсиленою підвіскою, кондиціонером,

Крім того, кожен оснастять GPS-системою відстеження рухомих об’єктів, системами пожежогасіння та відеонагляду, сигнальними пристроями, а також смартфоном на Android з карткою пам’яті на 4 Гб.

Компонування передбачає 4 зовнішніх і 4 внутрішніх дверей, евакуаційний люк, пасажирський відсік на 4 особи та вантажний відсік у вигляді двох сейфів – інкасаторського і тимчасового зберігання цінностей.

У листопаді 2016 року «Ощадбанк» купив у цього ж постачальника за 48,74 млн грн. броньовики Ford першого типу на відсоток дешевше – 1,68 млн грн. за штуку.

За даними сайту банку, як і тоді, конкурентом було ТОВ «Цітіус С». Мелітопольською фірмою володіє кримчанин Олексій Серов – автор низки патентів на інкасаторські машини та їх елементи. Раніше співзасновником був Андрій Сребродольський із Криму.

Фірма «ВіДі Юнікомерс» належить до групи «ВіДі» Віталія Джуринського.

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