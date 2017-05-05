Федорченко виграв ще 35 мільйонів на житло для прикордонників у Сумах

Східне регіональне управління Державної прикордонної служби України 24 квітня за результатами тендеру замовило ТОВ «Будівельна виробничо-комерційна компанія «Федорченко» другу чергу будівництва житла в Сумах за 35,24 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року по вул. Романа Атаманюка (40 років Жовтня) мають звести 10-поверховий будинок на 80 квартир (40 одно-, 30 дво- та 10 трикімнатних) загальною площею 4 025 кв. м. Будівництво «квадрату» житла коштує 8 756 грн. Мінрегіонрозвитку в лютому встановило його опосередковану вартість для Сум на рівні 9 029 грн.

Виконають підготовчі, підземні та надземні будівельні, опоряджувальні та сантехнічні роботи, змонтують ліфт, влаштують інженерні мережі та благоустроять територію.

Кошторисні ціни окремих загальнобудівельних матеріалів без урахування вартості доставки загалом відповідають ринковим цінам.

Тонна бітумів коштує 8 321-9 505 грн., вапна негашеного будівельного першого сорту – 1 720 грн., гарячекатаного прокату зі сталі Ст0 – 13 295-13 540 грн., портландцементу – 1 315-1 678 грн.

Кубометр хвойних дощок і брусу коштує 1 523-3 000 грн., сумішей бетонних готових важких – 1 104-1 356 грн., щебеню – 306-342 грн., піску рядового – 132 грн., а збагаченого – 150 грн. Щити опалубки обійдуться у 250-370 грн./кв. м.

Натомість цегла керамічна одинарна порожниста М100 обійдеться у 3 498 грн./тис шт. Зараз її можна знайти в відкритому гуртовому продажу на чверть дешевше – по 2 600 грн./тис. шт.

На заробітну плату піде 2,99 млн грн., тобто вісім відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще майже два відсотка – 655 тис грн.

Ціна угоди на 14% нижча від очікуваної вартості за закупівлі в 40,85 млн грн.

Нагадаємо, рік тому цій компанії замовили першу чергу будівництва за 36,96 млн грн.

Засновниками «БВКК Федорченко» є Віктор і Дмитро Федорченки, Віталій Куц і ПАТ закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Девелопмент Капітал» Людмили Федорченко. Віктор Федорченко двічі балотувався в мери Сум, у 2010 році – від Партії регіонів.

Єдиним конкурентом було ПАТ «Сумбуд» Рубена Сумбатова (22,6%), Юрія Швеця (16,9%), Павла Новицького (15,8%) та Олександра Бритова (15,5%). Воно не знижувало ціну під час аукціону, на відміну від переможця.

Сумбатов є почесним громадянином Сум та входив до громадської ради при виконкомі. У 2014 році він був довіреною особою кандидата в мери Сум Анатолія Жука, який програв вибори Олександру Лисенку.

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