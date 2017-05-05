Євробачення: до охорони співаків залучили одеську поліцію

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
05 Травня 2017
У системі «Прозорро» виявилось майже два десятка закупівель послуг, пов’язаних з безпекою Євробачення, на загальну суму 14,86 млн грн.
Найдорожче коштує охорона Євромістечка на Хрещатику силами Управління поліції охорони з фізичної безпеки в м. Києві.
Також до охорони офіційних делегацій Євробачення залучені службовці з Управління поліції охорони в Одеській області.
Послуги головного менеджера з питань безпеки Олександра Дічека у березні-травні коштують 199 тис грн. Голова організації «Міжнародна антитерористична єдність» Олександр Дічек також займався питання безпеки Євробачення у 2005 році.
Трохи більшій бюджет ніж у головного менеджера отримав менеджер з питань безпеки Володимир Пономаренко.
Також організатори врахували 100 тис грн. на послуги з аналітичного розрахунку часу евакуації людей при пожежі із приміщень глядацької зали та сцени, які отримає НДІ цивільного захисту.
|Послуга
|Виконавець
|Сума, грн.
|Код закупівлі
|Безпека на локації «Євромістечко»
|Управління поліції охорони з фізичної безпеки в м. Києві
|2 946 240
|UA-2017-04-22-000065-b
|Забезпечення засобами контролю доступу (металодетекторами) Пісенного Конкурсу Євробачення 2017
|ТОВ «Ватек»
|2 757 300
|UA-2017-04-20-000915-b
|Безпека на локації «Міжнародний виставковий центр» – внутрішній периметр
|ТОВ «Комсервіс-Безпека»; ТОВ «Констебль»
|1 658 280
|UA-2017-04-25-001992-b
|Забезпечення засобами контролю доступу (металодетекторами) Пісенного Конкурсу Євробачення 2017
|ТОВ «Спарта ХХІ»
|1 357 280
|UA-2017-04-20-001759-b
|Послуги із забезпечення охорони офіційних делегацій Пісенного Конкурсу Євробачення 2017
|Управління поліції охорони в Одеській області
|1 029 612
|UA-2017-04-27-001681-b
|Послуги з організації контрольно-пропускного режиму під час підготовки та проведення Пісенного Конкурсу Євробачення 2017
|ТОВ «Проектно-технічний центр»
|863 040
|UA-2017-04-20-001675-b
|Послуги пожежних і рятувальних служб для Пісенного Конкурсу Євробачення 2017
|Головне управління ДСНС України у м.Києві
|818 950
|UA-2017-04-21-001842-b
|охорона місця проведення Церемонії відкриття та патрулювання зовнішнього периметру «Євроклубу» (КВЦ «Парковий»)
|Управління поліції охорони в Київській області
|785 664
|UA-2017-04-22-000067-b
|Послуги з організації контрольно-пропускного режиму під час підготовки та проведення Пісенного Конкурсу Євробачення 2017 за лотом 10
|ТОВ «Проектно-технічний центр»
|674 250
|UA-2017-04-22-000063-b
|Послуги з організації контрольно-пропускного режиму під час підготовки та проведення Пісенного Конкурсу Євробачення 2017
|ТОВ «Проектно-технічний центр»
|539 400
|UA-2017-04-20-001273-b
|забезпечення стаціонарних постів охорони зовнішнього та внутрішнього периметрів локації «Євроклуб» (КВЦ «Парковий»)
|ТОВ «Бриар»
|256 608
|UA-2017-04-22-000068-b
|Послуги менеджера з питань безпеки ПКЄ-2017
|Пономаренко Володимир Володимирович
|240 000
|UA-2017-04-20-001468-b
|забезпечення патрулів охорони внутрішнього периметру локації «Євроклубу» (КВЦ «Парковий»)
|ТОВ «Спарта ХХІ»
|237 600
|UA-2017-04-22-000069-b
|Послуги головного менеджера з питань безпеки ПКЄ-2017
|Фізична особа – Дічек Олександр Іванович
|199 000
|UA-2017-03-10-002052-b
|Послуги менеджера з питань безпеки ПКЄ-2017
|Фізична особа – Гнєдо Сергій Григорович
|161 400
|UA-2017-03-31-002175-b
|Послуги по залученню пожежних автомобілів АЦ-8/40 (53229) 24-ДПРЧ з бойовим розрахунком (1 командир відділення, 1 водій, 1 старший пожежний, 3 пожежних) та АППГ-10 (53213) 14-ДПРЧ з бойовим розрахунком (1 командир відділення – водій, 1 пожежний) для забезпечення пожежної охорони об’єкта під час організації та проведення культурно-масового заходу (Пісенного конкурсу Євробачення – 2017) за адресою: пр-кт Броварський, 15 (Міжнародний виставковий центр) в Дніпровському районі м. Києва
|Головне управління ДСНС України у м.Києві
|154 460
|UA-2017-04-24-001487-b
|Послуги з аналітичного розрахунку часу евакуації людей при пожежі із приміщень глядацької зали та сцени пісенного конкурсу «Євробачення 2017»
|Український науково-дослідний інститут цивільного захисту
|100 000
|UA-2017-04-18-001438-b
|Консультаційні послуги з питань безпеки з метою належного забезпечення організації підготовки та проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017»
|Фізична особа – Гнєдо Сергій Григорович
|80 745
|UA-2017-04-11-002524-b
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