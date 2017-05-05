Євробачення: до охорони співаків залучили одеську поліцію

У системі «Прозорро» виявилось майже два десятка закупівель послуг, пов’язаних з безпекою Євробачення, на загальну суму 14,86 млн грн.

Найдорожче коштує охорона Євромістечка на Хрещатику силами Управління поліції охорони з фізичної безпеки в м. Києві.

Також до охорони офіційних делегацій Євробачення залучені службовці з Управління поліції охорони в Одеській області.

Послуги головного менеджера з питань безпеки Олександра Дічека у березні-травні коштують 199 тис грн. Голова організації «Міжнародна антитерористична єдність» Олександр Дічек також займався питання безпеки Євробачення у 2005 році.

Трохи більшій бюджет ніж у головного менеджера отримав менеджер з питань безпеки Володимир Пономаренко.

Також організатори врахували 100 тис грн. на послуги з аналітичного розрахунку часу евакуації людей при пожежі із приміщень глядацької зали та сцени, які отримає НДІ цивільного захисту.

Послуга Виконавець Сума, грн. Код закупівлі Безпека на локації «Євромістечко» Управління поліції охорони з фізичної безпеки в м. Києві 2 946 240 UA-2017-04-22-000065-b Забезпечення засобами контролю доступу (металодетекторами) Пісенного Конкурсу Євробачення 2017 ТОВ «Ватек» 2 757 300 UA-2017-04-20-000915-b Безпека на локації «Міжнародний виставковий центр» – внутрішній периметр ТОВ «Комсервіс-Безпека»; ТОВ «Констебль» 1 658 280 UA-2017-04-25-001992-b Забезпечення засобами контролю доступу (металодетекторами) Пісенного Конкурсу Євробачення 2017 ТОВ «Спарта ХХІ» 1 357 280 UA-2017-04-20-001759-b Послуги із забезпечення охорони офіційних делегацій Пісенного Конкурсу Євробачення 2017 Управління поліції охорони в Одеській області 1 029 612 UA-2017-04-27-001681-b Послуги з організації контрольно-пропускного режиму під час підготовки та проведення Пісенного Конкурсу Євробачення 2017 ТОВ «Проектно-технічний центр» 863 040 UA-2017-04-20-001675-b Послуги пожежних і рятувальних служб для Пісенного Конкурсу Євробачення 2017 Головне управління ДСНС України у м.Києві 818 950 UA-2017-04-21-001842-b охорона місця проведення Церемонії відкриття та патрулювання зовнішнього периметру «Євроклубу» (КВЦ «Парковий») Управління поліції охорони в Київській області 785 664 UA-2017-04-22-000067-b Послуги з організації контрольно-пропускного режиму під час підготовки та проведення Пісенного Конкурсу Євробачення 2017 за лотом 10 ТОВ «Проектно-технічний центр» 674 250 UA-2017-04-22-000063-b Послуги з організації контрольно-пропускного режиму під час підготовки та проведення Пісенного Конкурсу Євробачення 2017 ТОВ «Проектно-технічний центр» 539 400 UA-2017-04-20-001273-b забезпечення стаціонарних постів охорони зовнішнього та внутрішнього периметрів локації «Євроклуб» (КВЦ «Парковий») ТОВ «Бриар» 256 608 UA-2017-04-22-000068-b Послуги менеджера з питань безпеки ПКЄ-2017 Пономаренко Володимир Володимирович 240 000 UA-2017-04-20-001468-b забезпечення патрулів охорони внутрішнього периметру локації «Євроклубу» (КВЦ «Парковий») ТОВ «Спарта ХХІ» 237 600 UA-2017-04-22-000069-b Послуги головного менеджера з питань безпеки ПКЄ-2017 Фізична особа – Дічек Олександр Іванович 199 000 UA-2017-03-10-002052-b Послуги менеджера з питань безпеки ПКЄ-2017 Фізична особа – Гнєдо Сергій Григорович 161 400 UA-2017-03-31-002175-b Послуги по залученню пожежних автомобілів АЦ-8/40 (53229) 24-ДПРЧ з бойовим розрахунком (1 командир відділення, 1 водій, 1 старший пожежний, 3 пожежних) та АППГ-10 (53213) 14-ДПРЧ з бойовим розрахунком (1 командир відділення – водій, 1 пожежний) для забезпечення пожежної охорони об’єкта під час організації та проведення культурно-масового заходу (Пісенного конкурсу Євробачення – 2017) за адресою: пр-кт Броварський, 15 (Міжнародний виставковий центр) в Дніпровському районі м. Києва Головне управління ДСНС України у м.Києві 154 460 UA-2017-04-24-001487-b Послуги з аналітичного розрахунку часу евакуації людей при пожежі із приміщень глядацької зали та сцени пісенного конкурсу «Євробачення 2017» Український науково-дослідний інститут цивільного захисту 100 000 UA-2017-04-18-001438-b Консультаційні послуги з питань безпеки з метою належного забезпечення організації підготовки та проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017» Фізична особа – Гнєдо Сергій Григорович 80 745 UA-2017-04-11-002524-b

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