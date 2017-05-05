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Чиновники відділу освіти Миргородської РДА купили кросовер Ford Kuga за 700 тисяч

05 Травня 2017

Відділ освіти Миргородської райдержадміністрації Полтавської області 26 квітня за результатами тендеру замовив ТОВ «Компанія Кременчук Автосвіт» легковий автомобіль вартістю 688 тис грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить кросовер Ford Kuga 1,5 МТ 150 к.с. у комплектації Business. Авто матиме систему допомоги при підйомі по схилу (HAC;HSA; Hill Holder; HLA), антиблокувальну систему, систему курсової стійкості, подушки безпеки, клімат-контроль, бортовий комп’ютер, круїз-контроль (з функцією обмеження швидкості), підігрів передніх сидінь, обігрів лобового скла, задні датчики паркування, камеру заднього виду, ролінги на даху.

На сайті «Компанії Кременчук Автосвіт» вказано, що акційна ціна на Ford Kuga 2017 р.в. у комплектації Business становить 712 тис грн., вартість на базовий Ford Kuga починається з 620 тис грн.

Єдиним конкурентом  «Компанії Кременчук Автосвіт» було ТОВ «Дилерська Компанія «Полтава-Автосвіт» Євгена Полуляха та Катерини Деркаченко, чия пропозиція була нижчою від переможця – 670 тис грн. Але вона була відхилена через відсутність частини необхідної документації. Очікувана вартість склала 700 тис грн.

ТОВ «Компанія Кременчук Автосвіт» належить киянці Катерині Богун та полтавчанину Роману Ходосу.

Відділ освіти Миргородської райдержадміністрації очолює Олег Рудченко.

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