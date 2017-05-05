Атомники дали «Радію» 53 мільйони на пожежну безпеку Запорізької АЕС

ДП «НАЕК «Енергоатом» 18 квітня за результатами тендеру уклало дві угоди з ПАТ «Науково-виробниче підприємство «Радій» про закупівлю обладнання для Запорізької АЕС на загальну суму 53,37 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 1 червня поставлять системи пожежної сигналізації для систем безпеки, реакторного відділення, деаераторного відділення, етажерки електротехнічних пристроїв, машинного залу, блочної насосної станції та автоматичного газового пожежогасіння енергоблоку №3.

Сума договорів на 3% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 55,00 млн грн.

Єдиним конкурентом було київське ТОВ «Промспецкомплексез» («ПСК») Юрія Ковальова, Олексія Корн, Діани Макарчук і Дмитра Михайлюка, яке не вигравало тендерів. Ковальов також є співвласником ТОВ «П’ята стража Київ» («ПСК»), відомого як підрядник ЗАЕС. Обидва учасника жодного разу не знижували ціни під час аукціонів.

Основними власниками акцій «НВП «Радій» є швейцарська компанія «Ensol SA» та відомий у м. Кропивницькому бізнесмен Євгеній Бахмач. Його підприємство регулярно отримує підряди «Енергоатому» на сотні мільйонів гривень.

В грудні 2016 р. стало відомо, що СБУ підозрює службовців «Радію» та «Енергоатома» у зловживанні службовим становищем, що могло призвести до заволодіння державних коштів в розмірі 131,73 млн грн. За даними слідства, у 2014 р. держпідприємство замовило фірмі обладнання у сім разів дорожче за його реальну вартість.

У 2012 р. «НВП «Радій» фігурувало в звіті Держфінінспекції про зловживання в системі «Енергоатому». За даними ревізорів, кілька угод з фірмою за часів Віктора Януковича призвели до збитків держкомпанії, або не були погоджені аудиторами.

Найменування обладнання Кількість, к-т Ціна, грн. із ПДВ Система пожежної сигналізації для 1 СБ 1 13 723 984,24 Система пожежної сигналізації для РВ, ДВ, ЕЕТУ, МЗ, БНС 1 11 326 942,98 Система пожежної сигналізації для АГП 1 9 967 860,28 Система пожежної сигналізації для 2 СБ 1 9 184 111,84 Система пожежної сигналізації для 3 СБ 1 9 163 557,88

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