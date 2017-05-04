Золотоніських чиновників підозрюють у розтраті бюджетних коштів на будівництві басейну за 7 мільйонів

Поліція підозрює посадових осіб відділу освіти Золотоніської міської ради Черкаської області та виконавчого комітету у змові з посадовими особами ТОВ «Будівельна компанія «Семат» у розтраті бюджетних коштів під час будівництва критого басейну. Про це свідчить ухвала Придніпровського районного суду м. Черкаси від 13 квітня.

За даними слідства, у вересні 2016 році відділ освіти Золотоніської міської ради замовив БК «Семат» будівництво критого басейну гімназії ім. С.Д. Скляренка по вул. Черкаській, 54 в м. Золотоноша Черкаської області за 7,52 млн грн.

На підставі актів виконаних робіт у жовтні та грудні минулого року приватна фірма отримала за будівництво басейну 7,11 млн грн. Втім, як встановило слідство, басейн не збудований, і будівельні роботи тривають до цього часу.

Суд надав слідчим в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області, які розслідують кримінальне провадження № 12017250000000139 від 04.04.2017, доступ до документації щодо будівництва басейну, які знаходяться в Золотоніській міській раді та виконавчому комітеті.

БК «Семат» зареєстрована у смт. Макарів Київської області на Сергія Тодоровича. Керівником є Людмила Мельник. За даними «ВДЗ» та системи «Прозорро», з 2014 року фірма виграла тендерів на загальну суму 19,78 млн грн.

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