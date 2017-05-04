Труханов дав 163 мільйони на «Європейську мерію» і житло для квартирної черги за таємними цінами

Управління капітального будівництва Одеської міської ради 26 квітня за результатами тендерів уклало дві угоди з ПП «Добробуд-Град» про ремонт і будівництво на загальну суму 162,58 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Із цих коштів 82,68 млн грн. піде на капітальний ремонт будівель по вул. Косівська, 2Д (літера «В1»). Йдеться про колишню будівлю заводу «Краян», яку міськрада торік купила для проекту «Європейська мерія: відкрита і доступна влада» у ТОВ «Девелопмент Еліт» викладача Одеської юридичної академії Петра Загодиренка за 185 млн грн. На її перших поверхах планують розмістити головний офіс Центру надання адмінпослуг, державних реєстраторів юридичного департаменту, єдиний офіс надання соціальних послуг та прозору приймальню громадян.

Там виконають оздоблювальні роботи (мармурова підлога на першому поверсі, сходи, актова зала, зовнішня стіна з боку «Таврії», вежа димоходу тощо), прибудують шахту і змонтують ліфт, влаштують інженерні мережі, пожежні системи, відеоспостереження, систему кондиціонування Daikin та фанкойли Wito Vierro, систему контролю та управління доступом, придбають кухонне устаткування. Гарантійний строк на несучі та загороджувальні конструкції становить десять років, на інші роботи – три роки.

На заробітну плату піде 8,81 млн грн., тобто 11% від загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще два відсотка – 1,68 млн грн.

Крім того, за 79,90 млн грн. зведуть багатоповерховий двосекційний будинок №29-б (буд.) у мікрорайоні ІІІ-4-2 селища Котовського для 86 сімей, які потребують поліпшення житлових умов.

Загальна площа житла становить 4 692 кв. м, відтак будівництво коштує 17 тис грн. за «квадрат». Мінрегіонрозвитку в лютому встановило його опосередковану вартість для Одеси на рівні 9 260 грн.

Виконають загальнобудівельні роботи, влаштують інженерні мережі та пожежні системи, змонтують два ліфти благоустроять і озеленять територію. Гарантійний строк на несучі та загороджувальні конструкції становить сто років, на інші роботи – три роки.

На зарплату піде 4,43 млн грн., тобто 6% від загальної вартості підряду. На прибуток відведено трохи більше відсотка – 0,95 млн грн.

Строк виконання робіт за обома договорами – до кінця 2018 року. Локальні кошториси і підсумкова відомість ресурсів не були опубліковані, тому ціни на будівельні матеріали неможливо порівняти з ринковими цінами на предмет завищення.

На тендері щодо ремонту єдиним конкурентом було ПП «Сеал Строй», а щодо будівництва – ТОВ «Строительная компания «Градо-Строй».

Фірма «Добробуд-Град» з Одещини зі статутним капіталом 500 тис грн. належить Михайлу Жученку. Раніше статутний капітал становив 100 грн., а власником був нинішній директор Ігор Касаткін. Він також володіє ПП «Капітель», чий номер телефону 0487874605 співпадає з переможцем.

У 2013 році «Добробуд-Град» виграв єдиний тендер Одеської міськради на капремонт приміщення мерії на Думській площі, 1 за 755 тис грн. Тоді мером був Олексій Костусєв.

Засновницею одеського «Сеал Строй» є Вікторія Напханюк, а директором – Олександр Напханюк. Раніше фірмою керував Євген Галайда, а до нього директором був Сергій Бєляк, який на тендерах вказував електронну пошту grado-stroi@ukr.net, що належить «СК «Градо-Строй» Юрія Самойленка. Остання фірма відома тим, що її конкурентом на торгах неодноразово було ТОВ «Інвестиційна будівельно-виробнича компанія «Квадр» екс-мера Одеси Леоніда Чернєги (1991-1994 рр.) та його сина Олексія Чернєги.

Принаймні до початку 2015 року фірмою «Сеал Строй» володів і керував Сергій Зглавуца, власник ПП «Інноваційні креативні технології», прописаного за тією ж адресою – Одеса, просп. Маршала Жукова, 103.

Олександр Напханюк із червня керує ТОВ «Південь Ліс Буд» Олени Муки і Світлани Дробот, прописаним там само.

Усього з липня 2015 року «Сеал Строй» виграв тендерів на 140,40 млн грн. – виключно в нинішнього замовника.

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