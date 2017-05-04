НОВИНИ

04.05.2017

Полтавська лікарня вподобала міорелаксант вдвічі дорожчий, ніж на Черкащині

Євробачення: ведучий з «України» заробить 190 тисяч у піджаку за 47 тисяч гривень

Армія зекономила менше відсотка від 24 мільйонів за коштовні сухпайки від Новинського та росіянина

Труханов дав 163 мільйони на «Європейську мерію» і житло для квартирної черги за таємними цінами

Золотоніських чиновників підозрюють у розтраті бюджетних коштів на будівництві басейну за 7 мільйонів

Помічник депутата міськради отримав на ремонт ліфтів Запоріжжя без конкурсів 39 мільйонів

Євробачення: продюсер Злати Огневич заробить мільйон за послуги композитора

03.05.2017

EBITDA Ахметова в кінці 2016 року рвонула за 10 мільярдів разом з «роттердамівським» подарунком «порошенківців»

Євробачення: скільки зароблять за виступи Джамала, Руслана та Onuka

«Укргідроенерго» роздає 4 мільярди на будівництво другої черги Дністровської ГАЕС

Частина обмінників «Турчинова-Лук’янчука» працюють без касових апаратів в тіні від податківців

Поліція скористалася публікацією «Наших грошей» для доступу до документів «Харківобленерго»

Поліція Київщини купила у Васадзе пару хетчбеків КІА Сeed

Євробачення: скільки заробляють креативні та звичайні менеджери конкурсу

28.04.2017

Депутат від «Нашого краю» за 40 мільйонів зведе дитсадок на 22% дорожчий від прайсу Мінрегіонрозвитку

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Труханов дав 163 мільйони на «Європейську мерію» і житло для квартирної черги за таємними цінами

04 Травня 2017

Управління капітального будівництва Одеської міської ради 26 квітня за результатами тендерів уклало дві угоди з ПП «Добробуд-Град» про ремонт і будівництво на загальну суму 162,58 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Із цих коштів 82,68 млн грн. піде на капітальний ремонт будівель по вул. Косівська, 2Д (літера «В1»). Йдеться про колишню будівлю заводу «Краян», яку міськрада торік купила для проекту «Європейська мерія: відкрита і доступна влада» у ТОВ «Девелопмент Еліт» викладача Одеської юридичної академії Петра Загодиренка за 185 млн грн. На її перших поверхах планують розмістити головний офіс Центру надання адмінпослуг, державних реєстраторів юридичного департаменту, єдиний офіс надання соціальних послуг та прозору приймальню громадян.

Там виконають оздоблювальні роботи (мармурова підлога на першому поверсі, сходи, актова зала, зовнішня стіна з боку «Таврії», вежа димоходу тощо), прибудують шахту і змонтують ліфт, влаштують інженерні мережі, пожежні системи, відеоспостереження, систему кондиціонування Daikin та фанкойли Wito Vierro, систему контролю та управління доступом, придбають кухонне устаткування. Гарантійний строк на несучі та загороджувальні конструкції становить десять років, на інші роботи – три роки.

На заробітну плату піде 8,81 млн грн., тобто 11% від загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще два відсотка – 1,68 млн грн.

Крім того, за 79,90 млн грн. зведуть багатоповерховий двосекційний будинок №29-б (буд.) у мікрорайоні ІІІ-4-2 селища Котовського для 86 сімей, які потребують поліпшення житлових умов.

Загальна площа житла становить 4 692 кв. м, відтак будівництво коштує 17 тис грн. за «квадрат». Мінрегіонрозвитку в лютому встановило його опосередковану вартість для Одеси на рівні 9 260 грн.

Виконають загальнобудівельні роботи, влаштують інженерні мережі та пожежні системи, змонтують два ліфти благоустроять і озеленять територію. Гарантійний строк на несучі та загороджувальні конструкції становить сто років, на інші роботи – три роки.

На зарплату піде 4,43 млн грн., тобто 6% від загальної вартості підряду. На прибуток відведено трохи більше відсотка – 0,95 млн грн.

Строк виконання робіт за обома договорами – до кінця 2018 року. Локальні кошториси і підсумкова відомість ресурсів не були опубліковані, тому ціни на будівельні матеріали неможливо порівняти з ринковими цінами на предмет завищення.

На тендері щодо ремонту єдиним конкурентом було ПП «Сеал Строй», а щодо будівництва – ТОВ «Строительная компания «Градо-Строй».

Фірма «Добробуд-Град» з Одещини зі статутним капіталом 500 тис грн. належить Михайлу Жученку. Раніше статутний капітал становив 100 грн., а власником був нинішній директор Ігор Касаткін. Він також володіє ПП «Капітель», чий номер телефону 0487874605 співпадає з переможцем.

У 2013 році «Добробуд-Град» виграв єдиний тендер Одеської міськради на капремонт приміщення мерії на Думській площі, 1 за 755 тис грн. Тоді мером був Олексій Костусєв.

Засновницею одеського «Сеал Строй» є Вікторія Напханюк, а директором – Олександр Напханюк. Раніше фірмою керував Євген Галайда, а до нього директором був Сергій Бєляк, який на тендерах вказував електронну пошту grado-stroi@ukr.net, що належить «СК «Градо-Строй» Юрія Самойленка. Остання фірма відома тим, що її конкурентом на торгах неодноразово було ТОВ «Інвестиційна будівельно-виробнича компанія «Квадр» екс-мера Одеси Леоніда Чернєги (1991-1994 рр.) та його сина Олексія Чернєги.

Принаймні до початку 2015 року фірмою «Сеал Строй» володів і керував Сергій Зглавуца, власник ПП «Інноваційні креативні технології», прописаного за тією ж адресою – Одеса, просп. Маршала Жукова, 103.

Олександр Напханюк із червня керує ТОВ «Південь Ліс Буд» Олени Муки і Світлани Дробот, прописаним там само.

Усього з липня 2015 року «Сеал Строй» виграв тендерів на 140,40 млн грн. – виключно в нинішнього замовника.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Як розігнати чергу бажаючих взяти на поруки. Інструкція
30 Квітня 2017

Вінні-Пух Шредінгера у Печерському суді
26 Квітня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

04.05.2017

Одеса Труханов дав 163 мільйони на «Європейську мерію» і житло для квартирної черги за таємними цінами

Черкаси Золотоніських чиновників підозрюють у розтраті бюджетних коштів на будівництві басейну за 7 мільйонів

Запоріжжя Помічник депутата міськради отримав на ремонт ліфтів Запоріжжя без конкурсів 39 мільйонів

03.05.2017

Харків Поліція скористалася публікацією «Наших грошей» для доступу до документів «Харківобленерго»

Київщина Поліція Київщини купила у Васадзе пару хетчбеків КІА Сeed

28.04.2017

Київщина Депутат від «Нашого краю» за 40 мільйонів зведе дитсадок на 22% дорожчий від прайсу Мінрегіонрозвитку

Київщина Міськрада Славутича регулярно платить дружині мера по мерським підрядам

Донецьк Донецькі «Швидкі» вподобали Сибазон вчетверо дорожче від Миколаївщини

Суми В Сумах затримали посередницю з хабарем нібито для заммера, на якому вже кілька кримінальних справ

Дніпро «Укропівець» підіграв другу Вілкула на тендері по ремонту доріг Кривого Рогу на 160 мільйонів

27.04.2017

Крим На вимогу податкової «Чорноморнафтогаз» втратив спецдозволи на газ, який російські окупанти качають «вишками Бойка»

Харків Поліція перевіряє як зоопарк Кернеса розтендерив «волонтерському» кандидату 90 мільйонів на електромережі

Черкаси «Регіоналу» дадуть 108 мільйонів за ремонт траси з коштовними скляними кульками і піском

Херсон Прокуратура після ролику на Youtube відсудила півгектара пляжу в Скадовську

Київ Персонал і учасники «Євробачення» проїдять 10 мільйонів

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ