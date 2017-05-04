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Помічник депутата міськради отримав на ремонт ліфтів Запоріжжя без конкурсів 39 мільйонів

04 Травня 2017

ТОВ «Спеціалізоване підприємство «Сансет Ліфтсервіс» протягом серпня 2016 року – квітня 2017 року отримало замовлень на ремонт і модернізацію ліфтів в Запоріжжі на суму 38,96 млн грн.

Про це повідомляють «Наші Гроші. Запоріжжя» з посиланням на аналіз даних «Прозорро».

Основну частину підрядів – 36,19 млн грн, фірма отримана від КП  «Управління капітального будівництва». Також на 0,8 млн грн. замовлено ремонт Управлінням житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради.

Всі замовлення отримані без проведення конкурсних процедур. Нагадаємо, до вступу в дію закону «Про публічні закупівлі» 1 серпня 2016 року замовники не звітували про укладені угоди без проведення тендерних процедур.

В інших регіонах за цей час фірма не отримувала підрядів на ремонт ліфтів.

«СП «Сансет Ліфт сервіс» володіє мешканець Дніпра Михайло Агеєв. Він значиться помічником депутата Запорізької  міської ради від «Нової політики» Віктора Гординського. НА виборах цю політ силу підтримував президент АТ «Мотор-Січ», народний депутат (депгрупа «Воля народу») В’ячеслав Богуслаєв

 

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