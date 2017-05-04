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Полтавська лікарня вподобала міорелаксант вдвічі дорожчий, ніж на Черкащині

04 Травня 2017

Зіньківська ЦРЛ (Полтавська область) замовила ардуан за ціною 2002,70 грн за упаковку, що майже вдвічі дорожче від ціна у закладах Черкаської області та суттєво вище від оптово-відпускної ціни, вказаної в реєстрі Міністерства охорони здоров’я.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Ардуан є міорелаксантом недеполяризуючого конкурентного типу периферичної тривалої дії.

Згідно з реєстром МОЗ оптово-відпускна ціна препарату у формі ліофілізату для розчину для ін’єкцій (4 мг у флаконах No25 з розчинником (0,9% розчин натрію хлориду) по 2мл в ампулі) складає 1320,26 грн.

Серед проаналізованих понад 160 угод на купівлю ардуану, укладених медзакладами і установами з вересня по березень включно, одна передбачала навіть нижчу ціну. Так, КЗ «Черкаський обласний онкологічний диспансер» Черкаської обласної ради домовився з КП «Аптека №182» Черкаської обласної ради за 1013,28 грн за упаковку. Але переважна кількість угод були укладені за цінами від 1401,70 грн до 1684,11 грн за упаковку.

Лише 10 угод передбачали ціну вище 1700 грн. Найбільше відхилення від МОЗівської ціни дозволили собі на Полтавщині. Зіньківська центральна районна лікарня домовилась з ЦРА №24-філія ПОКП «Полтавафарм» за 2002,70 грн за упаковку.

Головним лікарем Зіньківської ЦРЛ є Олександр Безпалий, який обирався депутатом Зіньківської райради від «Батьківщини». За минулий рік він задекларував 95,2 тис.грн зарплати за основним місцем роботи і 32,6 тис грн, отримані за сумісництвом. Його дружина Наталія Безпала отримала у ті же Зіньківській ЦРЛ 60 тис. грн. зарплати. Олександр Безпалий є одноосібним власником житлового будинку пл. 81,1 кв.м. Йому також належать Опель Омега Б (1995 р.в), АЗЛК 2140 (1982 р.в.) та ЗАЗ 968А (1978 р.в.)

Завідуючою ЦРА №24 філії Полтавського обласного комунального підприємства «Полтавафарм» є Надія Василенко. У 2015 р. вона балотувалася до Зіньківської райради від «Укропу», але не пройшла.

Замовник Ціна з ПДВ, грн Продавець Дата договору
Зіньківська центральна районна лікарня Полтавської області 2002,70 ЦРА №24-філія ПОКП «Полтавафарм» 2017-02-14
КЗ «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка»« 1990,92 КП «Центральна міська аптека Новокаховської міської ради» 2017-02-02
Хустська районна лікарня 1983,39 ТОВ «Хустфарм» 2017-02-20
     
КЗ «Криворізька міська лікарня №1»ДОР 1385,60 ТОВ «БАДМ-Б» 2017-03-03
Оптово-відпускна ціна МОЗ 1320,26    
КЗ «Черкаський обласний онкологічний диспансер» Черкаської обласної ради 1013,28 КП «Аптека №182» Черкаської обласної ради 2017-03-21

 

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