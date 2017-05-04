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Євробачення: продюсер Злати Огневич заробить мільйон за послуги композитора

04 Травня 2017

ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» оприлюднило у «Прозорро» дані про закупівлі послуг композиторів та танцювального супроводу.

Найдорожчими виявились композиторські послуги Некрасова Михайла Вікторовича для написання музичного супроводу Євробачення – 874 тис грн. (кошторис на фото). Наприклад аранжування кожного з посткардів учасників коштуватиме 8 500 грн., мастеринг – ще по 3 500 грн.  Некрасов відомий як продюсер співачки Злати Огневич, яка у 2013 році зайняла третє місце на Євробаченні.

Посткарди – це ролики довжиною 35 секунд для представлення кожного з 42 учасників Євробачення. Їх зйомкою займається ТОВ “Гудмедіа” Кирила Тимошенка за 2,11 млн грн. Тимошенко відомий як помічник нардепа Андрія Денисенка (Укроп).

Авксентьєв Дмитро Валерійович отримає 25 тис грн. за написання музичного твору для номеру виступу танцювального колективу під час Інтервального акту Другого півфіналу.

Сосін Микола Валерійович отримає ще 116 тис грн. також за музику для танцювального номеру у другому півфіналі.

Танцюристами Євробачення за 248 тис грн. займається Пристаєцький Юрій Романович, який був хореографом-постановник церемонії відкриття Євро-2012 у Львові.

ФОП Некрасов Олексій Володимирович отримає 403 тис грн. за костюми для артистів номерів відкриття та інтервальних актів. Для першого півфіналу замовлено 20 костюмів по 10 тис грн., для двох танцювальних номерів у другому півфіналі замовлені костюми по 24 тис грн. (дві штуки) та 5 тис грн. (30 штук).

З іншої закупівлі у Олексія Некрасова послуг по підбору персоналу на суму 3,83 млн грн. відомо, що гонорар хореографа Анатолія Сачивка складе 131 тис грн., хореограф Роман Дмитрик заробить 258 тис грн. Невказаний асистент хореографів заробить 40 тис грн.

Хореографічний ансамбль «Apache crew» заробить 870 тис грн. з розрахунку 30 тис грн. кожному з 30 танцюристів.

Для першого півфіналу наймають 60 вокалістів (13 тис грн. кожному), на другий півфінал – ансамбль з 48 народних артистів за 41 тис грн. на всіх. Хор з 24 людей отримає 54 тис грн., п’ятеро музикантів зароблять по 13 тис грн.

Гонорар статистів складе 21 тис грн. кожному – кількість часу та обсяг їхньої зайнятості у кошторисі не вказаний.

Винагорода самого Некрасова за підбір вказаного персоналу становить 403 тис грн.

Окрім цього планується закупити спецреквізит на фінал Євробачення за 571 тис грн. у ТОВ «ОПР». Подробиці наразі ще не оприлюднені.

 

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