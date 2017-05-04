Армія зекономила менше відсотка від 24 мільйонів за коштовні сухпайки від Новинського та росіянина

Міністерство оборони України 25 квітня за результатами тендеру повідомило про намір укласти п’ять угод щодо поставки продуктових наборів на загальну суму 24,26 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Планують замовити 112 тисяч посилених добових польових наборів продуктів семи раціонів з поставкою до червня у 218-й Об’єднаний центр забезпечення тилу ЗСУ (в/ч А1361, Харків).

За новими техумовами ТУ У 10.8-00034022-153:2016, готові страви повинні бути фасовані у чотирьохшарові реторт-пакети із заокругленими краями та захисним покриттям неяскравого зеленого чи коричневого кольору: «Дой-пак» – для перших страв, «Саше» або «Дой-пак» – для других і м’ясних страв. Термін придатності наборів встановлюється за мінімальним терміном придатності складових набору, але не менше 11 місяців. За даними пропозицій переможців, у кожен набір також входитиме упаковка з чотирьох безполуменевих нагрівачів їжі.

Ціна одного набору від усіх постачальників становитиме 217 грн.

Нагадаємо, торік близький до міністра оборони Степана Полторока екс-радник президента Юрій Бірюков писав: «Ціна на такий сухпай (орієнтовна) 110 гривень (якщо з розігрівачкою і додатковими смаколиками – 150)».

Фото нинішніх наборів від Бірюкова можна побачити за посиланнями: тут, тут і тут.

ТОВ «Військторг» хочуть відписати 12,13 млн грн. на 56 тис наборів, для яких готові страви виготовило ТОВ «Дніпрова хвиля» із групи «Верес» Вадима Новинського.

Виробник ТОВ «Пирятинський делікатес» та його дилер ТОВ «Фабрика смаку» збираються поставити кожен по 28 тис наборів на однакову суму 6,06 млн грн.

Переможці змагалися лише між собою, не знижуючи ціни на аукціонах. Сума потенційних угод на 0,1% нижча від загальної очікуваної вартості в 24,28 млн грн.

Закупівлю провели з другої спроби. Перший тендер відмінили в березні через відхилення всіх учасників, включно з нинішніми. Причиною була відсутність у них протоколів від уповноваженої акредитованої лабораторії на проведені попередні випробування наборів за органолептичними та фізико-хімічними показниками щодо відповідності ТУ, погоджених Головним управлінням розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

Київський «Військторг» зареєстровано в червні 2015 р. на одеситку Ольгу Матковську. Із травня 2016 р. він отримав підрядів Міноборони, Нацгвардії, відділів освіти та управлінь соцзахисту на 1,44 млрд грн., а також не раз виступав єдиним конкурентом ТОВ «Транс Логістик Центр» із «генерал-єнакієвської» групи годувальників армії.

У березні компанія отримала підрядів щодо харчування армії на 1,37 млрд грн.

Першим засновником ТОВ «Пирятинський делікатес» була Тамара Хідірян із Москви. Нині фірма належить Андраніку Веляну та лондонській компанії «Беверлайф». Засновниками англійської фірми вказаний Хачатур Хідірян з США та Андранік Велян, який у британському реєстрі фігурує як мешканець Росії.

Одеська «Фабрика смаку» зі статутним капіталом 1 тис грн. заснована Тетяною Голубіною та Ігорем Левінзоном, який співволодіє ТОВ «ЗИИЛ» з Ігорем Заварінським.

Також Левінзон раніше значився власником ТОВ «Тонар К» і ТОВ «Біт-Юг». Останнє підприємство місцеві журналісти пов’язували з екс-нардепом від Партії регіонів Олександром Пресманом, називаючи його монополістом на ринку харчування для шкіл та лікарень. Пресман свій зв’язок із фірмою не визнавав.

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