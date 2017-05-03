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«Укргідроенерго» роздає 4 мільярди на будівництво другої черги Дністровської ГАЕС

03 Травня 2017

ПАТ «Укргідроенерго» 11 і 14 квітня повідомило про намір укласти три угоди щодо будівництва другої черги Дністровської ГАЕС до кінця 2019 року на загальну суму 4,05 млрд грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Додаткові закупівлі проводять за переговорною процедурою.

Консорціуму «Науково-виробниче об’єднання «Укргідроенергобуд» за 2,48 млрд грн. замовляють виконання генпідрядних робіт із будівництва агрегату №4.

ПАТ «Турбоатом» за 997,49 млн грн. виготовить, поставить і змонтує обладнання оборотної гідромашинної установки ОРО 170-В-730 вертикальної радіально-осьової у комплекті з кільцевим затвором, проведе натурні випробування турбінного обладнання індексним методом та візьме участь у введенні в експлуатацію гідроагрегату №4.

Обладнання з пакуванням, маркуванням, доставкою і страховкою коштує 956,54 млн грн., будівельні роботи – 40,59 млн грн., а випробування – 0,36 млн грн.

ДП «Завод «Електроважмаш» за 571,61 млн грн. виготовить, поставить і змонтує, пусконалагоджувальні роботи, проведе випробування, а візьме участь у введені в експлуатацію гідрогенератора-двигуна станційний №4 типу СВО2-1255/255-40УХЛ4.

У цьому випадку обладнання з пакуванням, маркуванням, доставкою і страховкою коштує 525,70 млн грн., будівельні роботи – 44,57 млн грн., а послуги – 1,34 млн грн.

На заробітну плату працівників «Електроважмашу» піде 11,89 млн грн., тобто два відсотка від загальної вартості підряду. На прибуток відведено менше піввідсотка – 2,27 млн грн.

Гарантійний строк на обладнання від обох харківських заводів становить три роки.

«Укргідроенергобуд» став генпідрядником у 2011 р., змінивши ТОВ «Енергопром».

Нині консорціум очолює Валентина Зіміна. Консорціум очолює Валентина Зіміна, її заступником є В’ячеслав Павловський, який у 2008 р. займав цю посаду в «Енергопромі».

Засновниками консорціуму є ПАТ «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж», ТОВ «Науково-технічна компанія Енпаселектро», ПрАТ «Метробуд» і ТОВ «ШДСУ». Також серед кінцевих бенефіціарів значаться Олег Кузнєцов і Віталій Бортновський.

Найбільшою часткою статутного капіталу «НТК Енпаселектро» володіє Юрій Бондаренко – екс-директор консорціуму.

По 25% акцій «Метробуду» належить Олександру Русану та Олегу Токареву – голові наглядової ради ПАТ «Київметробуд». Ще 15% має домініканська фірма «T&A Industries Ltd», яка також володіє 23% акцій «Київметробуду». До наглядової ради останнього раніше входив і Русан.

Основним власником «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж» є російське ВАТ «ОТЧПТ «Спецгiдроенергомонтаж» та українці Сергій Поливаний і Юрій Ковальов.

Фірма «ШДСУ» належить Тетяні Алексейчук, Артуру Антоненку та Лесі Олексюк.

За даними «Ділової столиці», консорціум не чужий Ігорю Сироті, який очолив «Укргідроенерго» у 2011 р. і зберіг своє крісло при президенті України Петру Порошенку.

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