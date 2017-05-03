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Поліція скористалася публікацією «Наших грошей» для доступу до документів «Харківобленерго»

03 Травня 2017

Національна поліція підозрює посадовців АК «Харківобленерго» в надмірному використанні коштів компанії під час  закупівлі обладнання у ТОВ «Оргтехком» та ТОВ «ВО Енергомашкомплект», а також у наданні безпідставної допомоги «Компанії «Трейд-Актив».

Про це стало відомо з ухвали  Комінтернівського районний суд м. Харкова, куди слідчий звернувся в рамках кримінального провадження №42014220000001160 від 29.12.2016 року.

В суді слідчий вказав, що кримінальна справа була відкрита після публікації «Наших грошей» про закупівлю «Харківобленерго» устаткування у ТОВ «Оргтехком» на 54,35 млн грн. та у ТОВ Виробниче об`єднання «Енергомашкомплект»у на 2,99 млн грн.

Ціни були значно вищі ринкових. Наприклад, запобіжники NH00 100А нині придбано по 134 грн, тоді як їх продають по 84 грн. Автоматичні вимикачі ВА 5135 250А обленерго купило по 1 580 грн, тоді як у відкритих джерелах є дані про реалізацію по 1 089 грн.

Також слідчий зазначив, що «Харківобленерг» безпідставно надало фінансову допомогу «Компанії «Трейд-актив».

Для підтвердження або спростування розслідування «Наших грошей» поліція направила «Харківобленерго» запит про надання копій документів, але компанія відповіла відмовою.

Слідчий клопотав про доступ до договорів, укладених впродовж 2016 року між АК «Харківобленерго» та «Оргтехком», «ВО «Енергомашкомплект» та «Актив трейд», суд це клопотання задовольнив.

Основним акціонером «Харківобленерго» є держава, міноритарний пакет акцій належить групі Костянтина Григоришина. У 2015 році Фонд держмайна призначив в.о. голови правління «Харківобленерго» Володимира Яворського. Восени того ж року він відразу балотувався до Харківської облради від «Блоку Петра Порошенка».

Після призначення Яворського, «Харківобленерго» провело оборудку з закупівлею «сміттєвих» акцій на 22 млн грн. у «Львівобленерго» братів Суркісів і зробило спробу застрахуватись у «Великій страховій компанії» за 100 млн грн. Однак після оприлюднення цієї інформації оборудки були заблоковані.

Харківське ТОВ «Оргтехком» зареєстровано на Ігоря Сердюка. ВО «Енергомашкомплект» також зареєстроване в Харкові на Максима Лазаренка.

Засновником ТОВ «Компанія Трейд-Актив» до середини минулого року Даниіл Платонов, який тоді також керівником ТОВ «Енергомережа-Генерація», єдиним засновником якої є ПАТ «ХК «Енергомережа» Дмитра Крючкова. Останнього оголошено в розшук за розкрадання коштів «Запоріжжяобленерго».

З літа минулого року власником «Компанія Трейд-Актив» вказаний громадянин Узбекистану Дехконов Музаффаржон Марібович.

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