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12.01.2017

Поліція Київщини купила у Васадзе пару хетчбеків КІА Сeed

03 Травня 2017

Управління поліції охорони в Київській області 19 квітні за результатами тендеру замовило ТОВ «Автоцентр на Харківському» два легкових автомобіля вартістю 899 тис грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить хетчбеки КІА Сeed 1,6 GSL (бензин) у комплектації Business 2017 року випуску вартістю 449 тис грн. кожен. Автомобіль матиме 6 подушок безпеки, бортовий комп’ютер, двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, систему FLEX STEER (перемикання режимів керування автомобілем), підігрів передніх сидінь, роз’єми USB і AUX (iPOD).

На своєму сайті «Автоцентр на Харківському» пропонує придбати КІА Сeed у комплектації Business за 463 тис грн. Базовий КІА Сeed Comfort коштує 433 тим грн.

Єдиним конкурентом «Автоцентру на Харківському» на відкритих торгах було ТОВ «Крафт-авто» Сергія та Ольги Шум. Його пропозиція була вищою на 300 грн. Очікувана вартість склала 900 тис грн.

«Автоцентр на Харківському» належить екс-нардепу Таріелу Васадзе та його ПАТ «Українська автомобільна корпорація».

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28.04.2017

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