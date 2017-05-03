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Частина обмінників «Турчинова-Лук’янчука» працюють без касових апаратів в тіні від податківців

03 Травня 2017

Мережа із понад тисячі пунктів обміну валют, записана на наближених до нардепа «Народного фронту» Руслана Лук’янчука та голови РНБО Олександра Турчинова осіб, уникає здачі податкової звітності.

Про це йдеться у розслідуванні Надії Бурдєй та Максима Опанасенко для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Пункти обміну валют фінансових компаній «Абсолют фінанс» та «Магнат», записані на співмешканку нардепа Лук’янчука – Ілону Бродовську, всупереч вимогам законодавства, здійснюють обмін валют без касових апаратів, а відповідно – без надання автоматичної податкової звітності до ДФС.

При цьому у фіскальній службі зазначають, що ніби то неможливо автоматично визначити які обмінники не надсилають звітність.

У 2016 році Національний банк України посилив вимоги до небанківських валютообмінних установ, зобов’язавши обмінні пункти встановити реєстратори розрахункових операцій (касові апарати). За інформацією ДФС, ліцензію на право обміну валют отримали 32 компанії. З них 27 зареєстрували касові апарати у ДФС, інші п’ять – порушують закон. Однак перелік компаній-порушників ДФС не надає, зазначаючи, що ніби то визначити їх можна лише прямим спостереженням.

Журналісти програми виявили дві компанії, в обмінниках яких не встановили касові апарати – «Абсолют Фінанс» та «Магнат». При цьому кількість обмінників двох компаній складає близько чверті усіх ліцензованих обмінних пунктів України.

Обидві компанії записані на вчительку економіки та географії в київській школі №304 Оксану Бродовську. Серед співзасновників – 23-річна дочка вчительки, модель Ілона Бродовська, та 74-річний батько Григорій Пронько.

Оксана Бродовська багато років була помічником народного депутата Руслана Лук’янчука. Помічником цього ж депутата був і її чоловік – Валентин Бродовський, який до 2012 року також був співзасновником ФК «Абсолют фінанс».

Дочка Оксани 23-річна модель Ілона Бродовська (внесла до статутного капіталу 25 млн грн), взагалі зареєстрована у квартирі дружини нардепа.

Руслан Лук’янчук у коментарі програмі сказав, що не знає Ілону. Мати Бродовської прокоментувала співмешкання дочки із родиною нардепа лаконічним «Мало хто де прописаний».

У будинку, де дружина Лук’янчука володіє двома квартирами (347 кв.м., вартістю від $500 тис), розташовані також офіси фінкомпаній Бродовських. Характерно, що в офісі фінкомпаній знаходиться ще одна фірма, «Топ Стиль», в якій працювала дружина Лук’янчука.

Сам офіс компанії Бродовські отримали від тещі голови РНБО Олександра Турчинова – Тамари Белиби. Окрім цього, в офісі прописана ще одна валютообмінна компанія – «Октава Фінанс» – з ідентичним до компаній Бродовських веб-сайтом та тим самим головним бухгалтером. Директор «Октави Фінанс» очолює ще одну компанію з обмінного бізнесу, що прописана за адресою найдавнішого родинного офісу  Турчинових-Белиб – на вулиці Турівській у Києві.

Як раніше повідомляло видання «Наші гроші», дружина Лук’янчука Мирослава є бізнес-партнеркою матері Турчинова – Валентини, його дружини Ганни Турчинової та тещі секретаря РНБОУ Тамари Белиби по ТОВ «Інститут економіки і права».

За офіційними даними Національного банку, компанії «Магнат», «Октава» та «Абсолют» володіють понад 1200 обмінними пунктами з трьох з половиною тисяч легальних обмінників України.

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