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В Сумах затримали посередницю з хабарем нібито для заммера, на якому вже кілька кримінальних справ

28 Квітня 2017

Перший заступник мера Сум Володимир Войтенко

Поліція проводить до судове розслідування за фактом вимагання першим заступником міського голови Сум хабара в розмірі $5 тис.

Про це стало відомо з ухвали Зарчного райсуду м. Суми, куди слідчий звернувся з клопотанням в рамках кримінального провадження № 42017200000000156 від 27.03.2017р.

Слідство підозрює, що перший заммера Сум через посередника вимагав гроші за вирішення питання оренди торгових приміщень, які розташовані в підземному переході на перехресті вулиць СКД та Харківська в м. Суми.

В суді слідчий клопотав про доступ до документів передачі торгових приміщень в згаданому переході та до колективних скарг і звернень громадян щодо використання цих приміщень. В тому числі поліцію зацікавили скарги, які писала людина, що була посередником віце-мера в отриманні хабара. Суд ці клопотання задовольнив і надав поліції доступ до документів, які зберігаються в мерії Сум.

З інших ухвал відомо, що поліція знала про хабар, вона надала помічені гроші підприємцю і при їх передачі 30 березня затримала посередника. Відомо, що це була жінка.

Першим заступником міського голови з 2014 року є Володимир Войтенко.

До цього з 1997 року він працював директором ТОВ «Магазин 218» та був його співвласником. Зараз фірма оформлена на його дружини Ірину Пономаренко. Раніше прокуратура почала розслідування стосовно незаконного встановлення магазинів на зупинці громадського транспорту іншою фірмою Пономаренко – ТОВ «Наш супермаркет». В 2015 році прокуратура назвала незаконним будівництво торгового ряду на зупинці громадського транспорту «СКД», це поруч з підземним переходом, який фігурує в кримінальному провадженні Войтенка.

Войтенко останні два роки був відсторонений від роботи через відкриття проти нього кримінальних справ за підозрою в отриманні хабара, нанесенні тілесних ушкоджень середньої важкості та у «кнопкодавстві» – він голосував у Сумській міськраді карткою іншого депутата. Зараз ці справи розглядають суди.

Мером Сум у 2014 році було обрано Олександра Лисенка, який очолював Сумської обласну організацію «ВО «Батьківщина» (раніше від»Батькіщини», зараз від «Народного фронту»).

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