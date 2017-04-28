«Укропівець» підіграв другу Вілкула на тендері по ремонту доріг Кривого Рогу на 160 мільйонів

Управління благоустрою та житлової політики Криворізького міськвиконкому Дніпропетровської області 25 квітня за результатами тендеру замовило ТОВ «Весташляхбуд» поточний ремонт вулиць і доріг міста до кінця року на 159,56 млн грн. Про це повідомляється у «Прозорро».

Гроші виділено на шляхові роботи на 209 вулицях і доріг усіх семи районів Кривого Рогу.

Наприклад, знімання асфальтобетону машинами для холодного фрезерування глибиною на 50 мм коштує 23,75 грн., а ямковий ремонт – 27-40 грн. за квадратний метр. Щебінь обійдеться у 686-723 грн. за кубометр.

Нагадаємо, взимку на окремих будівельних тендерах ціни щебеню без урахування доставки не перевищували 250 грн. за кубометр.

Гарантійний строк на дорожні роботи становить до п’яти років.

«Весташляхбуд» входить у концерн «Веста» одеського бізнесмена Сурена Сардаряна, якого пов’язує багаторічна дружба і спільні бізнес-інтереси з криворізьким мером Юрієм Вілкулом, а також його сином, екс-губернатором Дніпропетровщини, а нині – нардепом від «Опозиційного блоку» Олександром Вілкулом.

Фірма є монополістом на ремонт доріг у Кривому Розі. Усього з 2008 р.«Весташляхбуд» отримав таких підрядів на 1,99 млрд грн., переважно у Криворізького міськвиконкому.

Нині єдиним конкурентом було ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС» сина екс-начальника ДП «Дніпропетровський облавтодор» Тараса Палія, депутата Дніпропетровської облради від «УКРОПу» Владислава Бородіна та латвійської компанії «Fuel Systems, SIA» Оксани Захарової. При цьому обидва учасники жодного разу не знижували ціну під час аукціону.

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