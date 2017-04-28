Тюремники роздали 161 мільйон на дорогі харчі, викинувши конкурентів через ліквідацію СЕС

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28 Квітня 2017

Департамент забезпечення діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України 11-24 квітня повідомив про намір укласти чотири угоди про постачання харчових продуктів на загальну суму 161,04 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Сума угод на відсоток нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі у 162,69 млн грн.

ТОВ «Фінінтертехнологія» 25 квітня отримало замовлень за 89,86 млн грн..

Фірма поставить 7 695 т пшеничного борошна першого ґатунку по 7,79 грн./кг та 860 т рафінованої соняшникової олії у пляшках по 34,80 грн./кг. Ціна олії у перерахунку на літри (1 л = 0,930 кг) становить близько 32,36 грн.

Того ж дня Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради придбало олію по 28,80 грн/л, що на 11% дешевше.

Днями військова частина 1485 Державної служби прикордонної служби України замовила меншу партію борошна на 20% дешевше – по 6,24 грн./кг.

ТОВ «Лекка» заплатять 71,18 млн грн. за 1 274 т заморожених тушок патраних курей по 37,80 грн./кг та 3120 т перлової, ячмінної, пшеничної і кукурудзяної крупи по 7,38 грн./кг.

На тендері щодо олії єдиним конкурентом «Фінінтертехнології» було зареєстроване у Києві за місцем масової реєстрації на масовий номер телефону ТОВ «Дніпро Рівер Груп» Костянтина Хоніча зі статутним капіталом 100 грн., яке не вигравало торгів. За решту підрядів переможці змагалися тільки між собою.

ТОВ «Дніпрозбут» не допустили до аукціонів щодо борошна і крупи, бо Вінницька міська санепідемстанція МОЗ, яка видала йому санітарні паспорти на транспорт без номеру і дати, припинила діяльність у 2014 р., а щодо м’яса – через довідку про нібито ліквідацію самої фірми (від «Наших грошей»: у ЄДР вона не перебуває в процесі припинення).

Заявку ПП «Укрптахосервіс» щодо м’яса відхилили, бо підрозділ ДУ «Київський МЛЦ ДСЕСУ», який цьогоріч у січні видав фірмі санпаспорти, знаходиться в стані припинення з жовтня 2016 р. Також у банківській гарантії не було реквізитів бенефіціара, а в листі на підтвердження відповідності тендерним вимогам – одиниць виміру. Фірма поскаржилась в АМКУ, але адмінколегія визнала відсутність реквізитів єдиною правомірною підставою.

ТОВ «Тореніт» скаржилося, що вимога тех- і санпаспортів та документу про умови користування транспортом нібито обмежує права учасників, які планують залучити перевізника, але не обґрунтувало порушення своїх прав. Крім того, в АМКУ марно подавали скарги ФОП Коваленко Наталія Геннадіївна, ФОП Воронець Віктор Федорович і ФОП Єжов Андрій Ігорович. Детальніше про оскарження закупівлі курятини – у блозі «Навіть якщо ви не бачите рішення АМКУ – завантажуйте документи в «Прозорро».

Київською «Фінінтертехнологією» донеччанина Гліба Гринька керує Сергій Карасенко.

Гринько керував ТОВ «Ясинуватський Укрпромінвест» і ТОВ «Донінвест Плюс» донеччанки Ганни Асланової – співзасновниці ТОВ «Сінтезпродсервіс», яке пов’язували з екс-міністром регіонального розвитку Анатолієм Близнюком. Остання фірма фігурує у кримінальному провадженні як одна з тих, які високопосадовці Державної пенітенціарної служби використовували у своїй схемі для привласнення бюджетних коштів на тендерах.

За даними «Інформаційного спротиву», Ганна Асланова керує справами «Лекки», одного із минулорічних найбільших годувальників тюремників.

Усього з грудня 2016 р. «Фінінтертехнологія» виграла тендерів на 141,18 млн грн., – виключно у нинішнього замовника та Держрезерву.

Фірма «Лекка» зі статутним капіталом 15 тис грн. була створена у грудні 2013 року. Вона належить Владиславу Каналошу та Андрію Левітану, керує нею Олександр Кожемякін.

Андрій Андрійович Левітан є сином Андрія Левітана, який раніше очолював відділ екологічного контролю природно-заповідного фонду, рослинного та тваринного світу Державної екологічної інспекції у Київській області.

Разом із Владиславом Васильовичем Каналошом був прописаний його батько Василь Каналош – засновник ТОВ «Укрпромімпекс» і ТОВ ТД «Інвест-Ресурс». Також Каналош-старший володів ВКПП «Фірма Петелін», яке нині належить ТОВ «Інвестбуд Гарант».

Із грудня 2015 р. «Лекка» отримала харчових підрядів тюремників на 231,27 млн грн.

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