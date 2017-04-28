НОВИНИ

28.04.2017

Депутат від «Нашого краю» за 40 мільйонів зведе дитсадок на 22% дорожчий від прайсу Мінрегіонрозвитку

Міськрада Славутича регулярно платить дружині мера по мерським підрядам

Лікарні у Львові і Тернополі вподобали інгаляційний наркоз на чверть дорожче від реєстру МОЗ

Тюремники роздали 161 мільйон на дорогі харчі, викинувши конкурентів через ліквідацію СЕС

Донецькі «Швидкі» вподобали Сибазон вчетверо дорожче від Миколаївщини

В Сумах затримали посередницю з хабарем нібито для заммера, на якому вже кілька кримінальних справ

«Укропівець» підіграв другу Вілкула на тендері по ремонту доріг Кривого Рогу на 160 мільйонів

27.04.2017

На вимогу податкової «Чорноморнафтогаз» втратив спецдозволи на газ, який російські окупанти качають «вишками Бойка»

Поліція перевіряє як зоопарк Кернеса розтендерив «волонтерському» кандидату 90 мільйонів на електромережі

«Регіоналу» дадуть 108 мільйонів за ремонт траси з коштовними скляними кульками і піском

Прокуратура після ролику на Youtube відсудила півгектара пляжу в Скадовську

Персонал і учасники «Євробачення» проїдять 10 мільйонів

Поліцію зацікавив білоруський тролейбус, який «Рівнеелектроавтотранс» придбав за рекордні 7,5 мільйонів

1,8 мільярда на коштовне вугілля «Центренерго» розіграли грузинський акціонер «Індару» і польська «прокладка»

Конотопський авіазавод за 10 мільйонів відремонтує вертоліт Нацгвардії

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Міськрада Славутича регулярно платить дружині мера по мерським підрядам

28 Квітня 2017

ПП «Будівельна компанія «Славутич» дружини міського голови Славутича Марії Фомічевої та ТОВ «Будівельно-інжинірінгова компанія «Славутич», власником якого був мер міста Юрій Фомічев, регулярно отримують підряди від управлінь міської ради Славутича Київської області. Про це свідчать дані системи «Прозорро» та порталу використання публічних коштів «E-data».

Так, у 2016-2017 роках управління інфраструктури та капітального будівництва Славутицької міськради замовило «БІК «Славутич» ремонтні роботи та розробки проектно-кошторисної документації щонайменше на 2,32 млн грн. За даними «E-data», фірма регулярно отримувала кошти від управління інфраструктури та капбудівництва, а також виконкому Славутицької міськради.

Засновником та керівником  ТОВ «Будівельно-інжинірінгова компанія «Славутич» вказано Віталія Сидоріна. До 2015 року власником фірми був Юрій Фомічев, а Віталій Сидорін працював у нього.

У 2016 р. управління освіти і науки Славутицької міськради замовило «БК «Славутич» демонтаж альтанок для дитсадка «Крунк» за 61 тис грн. За даними «E-data», фірма отримала кошти. Крім того, управління освіти також заплатило «БК «Славутич» 77 тис грн. за підготовку основ та улаштування підстильного шару під альтанки. Дані про замовлення цих робіт відсутні в «Прозорро».

Власницею ПП «Будівельна компанія «Славутич» є дружина мера Марія Фомічева, керівник Юрій Саюк. До 2015 року фірма належала Юрію Фомічеву.

В декларація мера Славутича вказано, що його дружина окрім «БК «Славутич» є власницею або співвласницею ТОВ «Інвестиційно-промислова група», ПП «СКС-М», ТОВ «Лінія», ПП «Лотос-Славутич». Вона також зареєстрована як ФОП.

За минулий рік дохід Марії Фомічевої склав близько 1 млн грн. Основна частина надійшла від підприємницької діяльності. Зокрема, від «БК «Славутич» вона отримала 329 тис грн.

Юрій Фомічев отримав 234 тис грн. сукупного доходу, більшість з якого склала зарплатня. Йому належить житловий будинок площею 138 кв м, квартира на 108 кв м, 2 нежитлові будівлі загальною площею 378 км м, земельні ділянка 0,07 га. Він орендує 4 ділянки загальною площею 0,3 га. У нього є  6 транспортних засобів, серед яких Hyundai  Santa FE 2011 р.в. та HONDA CIVIC 2008 р.в.

Згідно з офіційною біографією Юрія Фомічева, до обрання міським головою він очолював ПП «Будівельна компанія «Славутич», був депутатом міськради, в.о. мера та секретарем ради.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Вінні-Пух Шредінгера у Печерському суді
26 Квітня 2017

Карта скарбів Миколи Злочевського, Карла Волоха і Біллі Бонса
23 Квітня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

28.04.2017

Київщина Депутат від «Нашого краю» за 40 мільйонів зведе дитсадок на 22% дорожчий від прайсу Мінрегіонрозвитку

Київщина Міськрада Славутича регулярно платить дружині мера по мерським підрядам

Донецьк Донецькі «Швидкі» вподобали Сибазон вчетверо дорожче від Миколаївщини

Суми В Сумах затримали посередницю з хабарем нібито для заммера, на якому вже кілька кримінальних справ

Дніпро «Укропівець» підіграв другу Вілкула на тендері по ремонту доріг Кривого Рогу на 160 мільйонів

27.04.2017

Крим На вимогу податкової «Чорноморнафтогаз» втратив спецдозволи на газ, який російські окупанти качають «вишками Бойка»

Харків Поліція перевіряє як зоопарк Кернеса розтендерив «волонтерському» кандидату 90 мільйонів на електромережі

Черкаси «Регіоналу» дадуть 108 мільйонів за ремонт траси з коштовними скляними кульками і піском

Херсон Прокуратура після ролику на Youtube відсудила півгектара пляжу в Скадовську

Київ Персонал і учасники «Євробачення» проїдять 10 мільйонів

Рівне Поліцію зацікавив білоруський тролейбус, який «Рівнеелектроавтотранс» придбав за рекордні 7,5 мільйонів

Суми Конотопський авіазавод за 10 мільйонів відремонтує вертоліт Нацгвардії

26.04.2017

Київ Зв’язок для столичної влади від радника екс-голови «Діпрозв’язку» вже коштує 47 мільйонів

Запоріжжя Оточення Фірташа продало комбінату Фірташа електродів на 43 мільйони

Житомир Суд забрав у мисливського клубу помічника Грановського 3 тисячі гектарів учебки ВДВ

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ