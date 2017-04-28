Лікарні у Львові і Тернополі вподобали інгаляційний наркоз на чверть дорожче від реєстру МОЗ

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
28 Квітня 2017
Комунальна 8-а міська клінічна лікарня міста Львова і Тернопільська комунальна міська лікарня №2 замовили Севоран у одного продавця і за однаковою ціною – 5500 грн. за флакон, що суттєво вища від вказаної в реєстрі Міністерства охорони здоров’я.
Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
Севоран – засіб, що застосовується для інгаляційного наркозу. До огляду увійшли майже 40 угод на купівлю препарату, що були укладені медичними закладами з різних регіонів України, починаючи з вересня минулого року.
Згідно реєстру МОЗ оптово-відпускна ціна Севорану (100%, 250 мл у флаконі з ковпачком системи Quik fil, 1 флакон у коробці) складає 4315,72 грн. Трохи більше третини угод було укладено за нижчою ціною. Найдешевше вдалося домовитися ДНУ «Науково-практичний центр профілактичною та клінічної медицини Державного управління справами» (Київ) з ТОВ «Діатом» – за 3605,90 грн за флакон. А рекордними цінами «відзначилася» Західна Україна. Комунальна 8-а міська клінічна лікарня міста Львова і Тернопільська комунальна міська лікарня №2 уклали угоди з ТОВ «Аптека №44» (Львів) на купівлю Севорану за 5500 грн за флакон. Треба зазначити, що всі три угоди датуються березнем цього року.
У тендерах, що проводили Львівська і Тернопільська лікарні, були однакові учасники. Окрім «Аптеки №44», свою пропозицію надавало КП Львівської обласної ради «Міжлікарняна аптека № 272», але в обох випадках вона була відхилена через більшу загальну вартість.
Засновником і кінцевим бенефіціаром ТОВ «Аптека №44» є Іван Худзік. Окрім нього, як засновники фірми вказані Мирослава Михайлик, Галина Коваль, Ірина Тхір, Наталія Турко, Оксана Лазар, Тетяна Мартинюк, Юлія і Галина Міськів, Лариса Патер і Михайло Тупичка.
КП Львівської обласної ради «Міжлікарняна аптека № 272» керує Зоряна Заболотня.
Головним лікарем Комунальної 8-а міської клінічної лікарні міста Львова є Роман Обаранець. У минулому році з нагоди Дня Соборності Петро Порошенко присвоїв йому звання «Заслужений лікар України». У декларації за минулий рік Роман Обаранець вказав власну зарплату (182,4 тис. грн.) і готівкові збереження (10 тис. дол.), а також зарплату і готівкові збереження дружини Уляни Обаранець (138,2 тис. грн. і 10 тис. євро відповідно). Крім цього, у минулому році Уляна Обаранець позичила третім особам 10 тис. дол. Роман Обаранець є одноосібним власником житлового будинку (пл.. 184,5 кв. м) і Volкswagen Passat (2002 р.в).
Тернопільську комунальну міську лікарню №2 очолює Віктор Кміта. Він також є заслуженим лікарем України. Був членом УНП, але потім вступив до «Фронту змін» Яценюка.
За минулий рік Віктор Кміта задекларував 153,4 тис.грн зарплати і 36,4 тис. грн. пенсії. Його дружина Галина Кміта отримала в КЗ «Тернопільська обласна університетська лікарня» 63,3 тис. грн. зарплати і пенсію 23 тис. грн. У подружжя є квартира (пл.. 94,8 кв. м.), житловий будинок (42,2 кв.м), земельна ділянка (1402 кв. м) і гараж. Крім цього, Віктору Кміті належить Toyota rav-4 (2014 р. в) і МАЗ 8114 (1992 р. в)
|Замовкни
|Ціна з ПДВ, грн
|Продавець
|Дата договору
|Комунальна 8-а міська клінічна лікарня міста Львова
|5500,00
|ТОВ Аптека №44
|2017-03-21
|Тернопільська комунальна міська лікарня №2
|5500,00
|ТОВ «Аптека №44»
|2017-03-06
|Ковельське МТМО
|5346,79
|ПАТ «Медфарком-Центр»
|2016-09-02
|Оптово-відпускна ціна МОЗ
|4315,72
|Державна установа «Інститут урології НАМН України”
|4047,47
|ТОВ Людмила – фарм
|2016-12-19
|КНП «Київський міський медичний центр «Академія здоров’я людини» виконавчого органу київської міської ради
|3940,50
|ТОВ «ФАРМАДІС»
|2017-03-15
|ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами
|3605,90
|ТОВ «ДІАТОМ»
|2017-03-14
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