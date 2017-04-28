Лікарні у Львові і Тернополі вподобали інгаляційний наркоз на чверть дорожче від реєстру МОЗ

Комунальна 8-а міська клінічна лікарня міста Львова і Тернопільська комунальна міська лікарня №2 замовили Севоран у одного продавця і за однаковою ціною – 5500 грн. за флакон, що суттєво вища від вказаної в реєстрі Міністерства охорони здоров’я.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Севоран – засіб, що застосовується для інгаляційного наркозу. До огляду увійшли майже 40 угод на купівлю препарату, що були укладені медичними закладами з різних регіонів України, починаючи з вересня минулого року.

Згідно реєстру МОЗ оптово-відпускна ціна Севорану (100%, 250 мл у флаконі з ковпачком системи Quik fil, 1 флакон у коробці) складає 4315,72 грн. Трохи більше третини угод було укладено за нижчою ціною. Найдешевше вдалося домовитися ДНУ «Науково-практичний центр профілактичною та клінічної медицини Державного управління справами» (Київ) з ТОВ «Діатом» – за 3605,90 грн за флакон. А рекордними цінами «відзначилася» Західна Україна. Комунальна 8-а міська клінічна лікарня міста Львова і Тернопільська комунальна міська лікарня №2 уклали угоди з ТОВ «Аптека №44» (Львів) на купівлю Севорану за 5500 грн за флакон. Треба зазначити, що всі три угоди датуються березнем цього року.

У тендерах, що проводили Львівська і Тернопільська лікарні, були однакові учасники. Окрім «Аптеки №44», свою пропозицію надавало КП Львівської обласної ради «Міжлікарняна аптека № 272», але в обох випадках вона була відхилена через більшу загальну вартість.

Засновником і кінцевим бенефіціаром ТОВ «Аптека №44» є Іван Худзік. Окрім нього, як засновники фірми вказані Мирослава Михайлик, Галина Коваль, Ірина Тхір, Наталія Турко, Оксана Лазар, Тетяна Мартинюк, Юлія і Галина Міськів, Лариса Патер і Михайло Тупичка.

КП Львівської обласної ради «Міжлікарняна аптека № 272» керує Зоряна Заболотня.

Головним лікарем Комунальної 8-а міської клінічної лікарні міста Львова є Роман Обаранець. У минулому році з нагоди Дня Соборності Петро Порошенко присвоїв йому звання «Заслужений лікар України». У декларації за минулий рік Роман Обаранець вказав власну зарплату (182,4 тис. грн.) і готівкові збереження (10 тис. дол.), а також зарплату і готівкові збереження дружини Уляни Обаранець (138,2 тис. грн. і 10 тис. євро відповідно). Крім цього, у минулому році Уляна Обаранець позичила третім особам 10 тис. дол. Роман Обаранець є одноосібним власником житлового будинку (пл.. 184,5 кв. м) і Volкswagen Passat (2002 р.в).

Тернопільську комунальну міську лікарню №2 очолює Віктор Кміта. Він також є заслуженим лікарем України. Був членом УНП, але потім вступив до «Фронту змін» Яценюка.

За минулий рік Віктор Кміта задекларував 153,4 тис.грн зарплати і 36,4 тис. грн. пенсії. Його дружина Галина Кміта отримала в КЗ «Тернопільська обласна університетська лікарня» 63,3 тис. грн. зарплати і пенсію 23 тис. грн. У подружжя є квартира (пл.. 94,8 кв. м.), житловий будинок (42,2 кв.м), земельна ділянка (1402 кв. м) і гараж. Крім цього, Віктору Кміті належить Toyota rav-4 (2014 р. в) і МАЗ 8114 (1992 р. в)

Замовкни Ціна з ПДВ, грн Продавець Дата договору Комунальна 8-а міська клінічна лікарня міста Львова 5500,00 ТОВ Аптека №44 2017-03-21 Тернопільська комунальна міська лікарня №2 5500,00 ТОВ «Аптека №44» 2017-03-06 Ковельське МТМО 5346,79 ПАТ «Медфарком-Центр» 2016-09-02 Оптово-відпускна ціна МОЗ 4315,72 Державна установа «Інститут урології НАМН України” 4047,47 ТОВ Людмила – фарм 2016-12-19 КНП «Київський міський медичний центр «Академія здоров’я людини» виконавчого органу київської міської ради 3940,50 ТОВ «ФАРМАДІС» 2017-03-15 ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами 3605,90 ТОВ «ДІАТОМ» 2017-03-14

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