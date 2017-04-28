Донецькі «Швидкі» вподобали Сибазон вчетверо дорожче від Миколаївщини

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Угоди на купівлю транквілізатору Сибазон у таблетках бюджетним коштом за найвищою і найнижчою ціною були укладені на початку лютого з різницею лише в один день.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

До огляду увійшли 36 угод на купівлю Сибазону (5мг таб. № 20), що були укладені, починаючи з вересня минулого року. Найдешевше вдалося домовитися Миколаївському обласному онкологічному диспансеру Миколаївської обласної ради, який замовив препарат у ТОВ «ФАР-МА» за 8,40 грн за упаковку. Загалом же дві третини угод передбачали ціни у проміжку між 10,05 грн до 20,14 грн за упаковку. Лише 7 угод було укладено за вищою ціною, при чому всі 7 – на Донеччині.

«Пальму першості» поділили між собою КЗ «Мирноградський центр первинної медико-санітарної допомоги» і КМУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» (Покровськ), які домовилися зі структурним підрозділом Донецького комунального підприємства «Фармація» «Аптека №12» за 34,35 грн за упаковку. (Цікаво, що ЦПМСД з Покровську уклав угоду за ціною вчетверо вищою, ніж Миколаївський онкодиспансер, лише на день пізніше від нього)

Ще 4 угоди передбачали ціни 32,10-32,11 грн за упаковку. І одна – 23,80 грн за упаковку. Требі зазначити, що і в цих випадках продавцем виступало те саме ДКП «Фармація», але інші підрозділи.

Структурним підрозділом Донецького комунального підприємства «Фармація» «Аптека №12» керує Галина Сук.

В.о. директора усього ДКП «Фармація» з травня 2015р. є Андрій Борисенко. За минулий рік він задекларував лише 88,2 тис. грн власної зарплати і 16,6 тис. грн пенсії батька Володимира Борисенка. Андрій Борисенко є співвласником квартири (пл. 63,8 кв. м.) в окупованому Донецьку. Там же є по квартирі у його дружини Вікторії Борисенко і у батька(пл. 44,5 і 44,2 кв. м відповідно). Крім цього Андрій Борисенко є власником ГАЗу (1984 р.в), а в минулому році набув права власності на Subaru Forester (2004 р.в.) вартість якого на той момент, як вказано в декларації, на той момент складала 105 тис.грн, тобто трохи більше ніж задекларовані доходи сина і батька Борисенків.

Головним лікарем КМУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» є Тетяна Волкова. В минулому році вона задекларувала 114,7 тис. грн. зарплати за основним місцем роботи, ще трохи більше 8 тис. грн – з сумісництвом і 34,2 тис. грн пенсії. Її чоловік Михайло Волков задекларував 656 тис. грн пенсії. Він також є власником житлового будинку (пл 145,9 кв. м.), земельної ділянки (пл. майже 8,1 тис. кв. м) і двох гаражів (пл. 26,4 і 19,9 кв. м). При цьому подружжя не володіє жодними транспортними засобами.

КЗ «Мирноградський центр первинної медіко-санітарної допомоги» очолює Ігор Матвеюк. В минулому році його доходи складалися зі 71,2 тис.грн зарплати і 500 грн профспілкових виплат. Його дружина Вікторія Матвеюк, працівниця «Привабанку», отримала 130,6 тис. грн. зарплати. Ігор Матвеюк є власником Ideal CH7111B (2007 р. в), а його дружині належать Great Wall Haval H5 (2012 р. в.) і квартира (пл. 47 кв. м).

Замовник Ціна з ПДВ, грн Продавець Дата договору
КЗ «Мирноградський центр первинної медико-санітарної допомоги» 34,35 ДКП «Фармація» 2017-01-18
КМУ Центр первинної медико-санітарної допомоги 34,35 ДКП «Фармація» 2017-02-02
КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов‘янська 32,11 ДКП «Фармація» 2017-02-06
КЗ «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» 32,10 ДКП «Фармація» 2017-01-16
КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новогродівка» 32,10 ДКП «Фармація» 2017-01-27
КЗ «Вугледарський центр первинної медико-санітарної допомоги» 32,10 ДКП «Фармація» 2017-02-01
КУ охорони здоров’я «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 23,80 ДКП «Фармація» 2016-11-22
КУ «Ізмаїльська міська центральна лікарня» 20,14 КП «Ізмаїлфарм» 2016-11-16
     
Хмельницька обласна лікарня 9,50 МКА «Віола» 2017-02-24
Миколаївський обласний онкологічний диспансер Миколаївської обласної ради 8,40 ТОВ «ФАР-МА» 2017-02-01

 

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