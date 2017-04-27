«Регіоналу» дадуть 108 мільйонів за ремонт траси з коштовними скляними кульками і піском

Служба автомобільних доріг у Черкаській області 21 квітня за результатами тендеру замовила ПП «Дорстрой» поточний середній ремонт автодороги державного значення Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя за 108,26 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року трасу відремонтують на ділянці км 87+300 – км 98+000 довжиною 10,7 км.

Відтак ремонт кілометра дороги коштує у середньому 10,12 млн грн.

Виконають фрезерування, влаштують вирівнювальний шар, ЩМА та асфальтобетонне покриття, перехідно-швидкісні смуги та з’їзди, замінять металеве огородження, нанесуть горизонтальну і вертикальну розмітку фарбою, укріплять узбіччя, встановлять дорожні знаки, чотири опори зі світильниками та вісім сонячних панелей. Гарантійний строк на дорожнє покриття становить 10 років, на розмітку – півроку.

На заробітну плату піде 297 тис грн., тобто 0,3% від загальної вартості підряду. На прибуток відведено 0,1% – ще 108 тис грн.

За підсумковою відомістю ресурсів з урахуванням ПДВ, тонна скляних кульок імпортних коштує 35 014 грн., портландцементу – 2 100-2 388 грн., штабового прокату зі сталі Ст0 – 30 935 грн., сумішей асфальтобетонних – 1 860-2 031 грн., а суміші ЩМА – 2 379 грн.

Кубометр щебеню обійдеться у 694 грн., піску природного рядового – у 590 грн., сумішей бетонних готових важких – у 1 539-1 837 грн.

Щити опалубки коштують 288 грн./кв. м, стояки СВ 95-1 А та СВ 95-2 – по 3 740 грн., сонячні панелі монокристалічні – по 5 353 грн., батареї акумуляторні – по 14 250 грн./шт.

У березні КП «Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг» Хмельницького міськвиконкому замовило австрійські кульки на третину дешевше – по 23 694 грн./т.

Узимку ціна рядового піску на окремих будівельних тендерах без урахування доставки і ПДВ узагалі не перевищувала 100 грн./куб. м.

Ціна нинішньої угоди на 0,3% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 108,57 млн грн.

Конкурентами були ТОВ «Главшляхбуд» і ТОВ «Трансстроймеханізація», причому всі учасники жодного разу не знижували ціни під час торгів.

ТОВ «Ростдорстрой», ТОВ «ПБС», ПП «Лідер Груп» і ТОВ «ДП «Алькор» не допустили до аукціону через претензії до документів на підтвердження досвіду, наявності або залучення техніки та лабораторії тощо. Перша фірма оскаржила своє відхилення в АМКУ, але згодом відкликала скаргу. Крім того, ТОВ «СДВ-Гарден» скаржилось на дискримінацію, однак теж забрало скаргу з комітету.

Фірма-переможець «Дорстрой» із м. Христинівка Черкаської області належить директору Роберту Григоряну, екс-депутату Христинівської райради від Партії регіонів. Усього з 2008 року вона виграла тендерів на 292,35 млн грн.

Черкаським «Главшляхбудом» зі статутним капіталом 1 тис грн. володіє Олег Шпунтенко, а керує Денис Орлінський.

Київська «Трансстроймеханізація» заснована болгарським «АО Гражданметропоставка» і чорногорським «АО Комунспецмонтаж». Кінцевим бенефіціаром через другу фірму значиться італієць Пізолато Цельсо. Керує фірмою-конкурентом Володимир Василенко.

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