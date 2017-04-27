Прокуратура після ролику на Youtube відсудила півгектара пляжу в Скадовську

Суд зобов’язав ПП «Еліна» повернути Скадовській міській раді (Херсонська область) земельну ділянку площею 0,51 га.

Таке рішення прийняв Господарський суд Херсонської області.

В червні 2009 року Скадовська міськрада віддала фірмі «Еліна» 0,51 га центрального пляжу в оренду на 5 років. Фірма взяла на себе зобов’язання прибирати пляж, щорічно завозити новий пісок, облаштувати східці та фонтанчики з питною водою. Додатковими угодами строк оренди декілька разів продовжували.

В грудні 2015 року комісія виконкому Складовської міськради перевірила пляж і встановила, що договір не виконується належним чином: морські водорості вивозяться несвоєчасно, бетонний парапет потребує ремонту, завезена недостатня кількість піску. Крім того, влітку 2016 року міськрада Скадовська та місцева райдержадміністрація провели нараду з орендарями пляжів міста, на якій було домовлено про усунення в 10-денний термін порушень умов оренди.

В суді прокуратура стверджувала, що «Еліна» протягом 2014-2016 років договір користування пляжем не виконувало. Крім того, в листопаді один з центральних телеканалів показав незадовільний стан центрального пляжу Скадовська. Пізніше цей ролик було розміщено в Youtube, він, за думкою прокуратури, викликав широкий резонанс серед населення.

Суд з аргументами прокуратури погодився і прийняв рішення про розірвання договору оренди і повернення ділянки пляжу Скадовській міськраді.

ПП «Еліна» заснували Олександр Волков та Володимир Черкашенко.

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