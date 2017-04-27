Поліцію зацікавив білоруський тролейбус, який «Рівнеелектроавтотранс» придбав за рекордні 7,5 мільйонів

Поліція розслідує, як комунальне підприємство «Рівнеелектроавтотранс» придбало тролейбус за завищеною ціною, заплативши за нього 7,50 млн грн. Про це свідчить низка ухвал Рівненського міського суду від 13 квітня.

За даними слідства, у 2016 році КП «Рівнеелектроавтотранс» проводило відкриті торги щодо придбання пасажирського тролейбуса з низьким рівнем підлоги. Учасниками закупівлі були ПП «Метаюрсервіс» з пропозицією 7,50 млн грн. та ТОВ «ТД Літан», яке запропонувало 6,47 млн грн.

У червні минулого року «Рівнеелектроавтотранс» найбільш економічно вигідною визнав пропозицію ТОВ «ТД Літан», з яким мав би заключити договір поставки. Однак, службові особи ТОВ «ТД Літан» відмовилися підписувати угоду, повідомивши, що не в змозі вчасно виконати її умови.

Згодом «Рівнеелектроавтотранс» уклав договір з «Метаюрсервіс», чия пропозиція склала 7,50 млн грн. і перевищила всі тендерні ціни на тролейбуси по Україні. На думку слідства, комунальники, не провівши попередню оцінку, порушили законодавство. Необхідно було відмінити торги, оскільки залишився лише один учасник.

Поліція також встановила, що службові особи комунального підприємства мали б відхилити пропозицію «Метаюрсервіс», оскільки фірма запропонувала тролейбус з більшою кількістю дверей, ніж передбачено у тендерній документації. Водночас, були внесені зміни до документації.

Слідчі також з’ясували, що «Метаюрсервіс» за період своєї діяльності придбав та реалізував лише один тролейбус і більше не здійснював фінансово-господарську діяльність. Крім того, тролейбус був ввезений в Україну ТОВ «СП «Янікс», яке є офіційним дилером білоруського заводу ОАО УКХ «Белкоммунмаш». При чому, вартість тролейбуса становила 4,9 млн. грн. «Янікс» продав його за 6,2 млн грн. «Метаюрсервісу», яке, на думку слідства, є транзитним підприємством і було використане для заволодіння бюджетними коштами шляхом штучного збільшення фактичної вартості тролейбуса.

За даними правоохоронців, тролейбус поставлений і на даний час використовується КП «Рівнеелектроавтотранс».

Суд задовольнив клопотання слідчих СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області, і надав їм доступ до документації «Рівнеелектроавтотранс», «Метаюрсервіс» та «СП «Янікс».

Криворізький «Метаюрсервіс» належить Дмитру Тимофєєву з Мінська – директору білоруського виробника електротранспорту ПАТ «Белкоммунмаш».

Луцьке ТОВ «СП «Янікс» належить Сергію Горлачу, директор Микола Маківка. Горлач відомий як голова наглядової ради ТОВ «Агропромислова група «Пан Курчак», кінцевим беніфіціаром якого є нардеп із групи «Воля народу» Сергій Мартиняк. Останній разом із Горлачем є співзасновниками однієї з фірм групи – ТОВ «Агротехніка».

Крім того, Горлач у 2011 році входив до ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Волинській ОДА. Мартиняк тоді був депутатом Волинської облради.

Директором КП «Рівнеелектроавтотранс» Рівненської міської ради з 2013 року є Валентин Ткачук.

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