НОВИНИ

27.04.2017

Поліція перевіряє як зоопарк Кернеса розтендерив «волонтерському» кандидату 90 мільйонів на електромережі

«Регіоналу» дадуть 108 мільйонів за ремонт траси з коштовними скляними кульками і піском

Прокуратура після ролику на Youtube відсудила півгектара пляжу в Скадовську

Персонал і учасники «Євробачення» проїдять 10 мільйонів

Поліцію зацікавив білоруський тролейбус, який «Рівнеелектроавтотранс» придбав за рекордні 7,5 мільйонів

1,8 мільярда на коштовне вугілля «Центренерго» розіграли грузинський акціонер «Індару» і польська «прокладка»

Конотопський авіазавод за 10 мільйонів відремонтує вертоліт Нацгвардії

26.04.2017

Запорізький губернатор-сбушник написав на «Наші гроші» заяву в поліцію

Новопсковське медоб’єднання замовило у комунальній аптеці преднізолон, суттєво дорожчий від реєстру МОЗ

Зв’язок для столичної влади від радника екс-голови «Діпрозв’язку» вже коштує 47 мільйонів

Оточення Фірташа продало комбінату Фірташа електродів на 43 мільйони

Суд забрав у мисливського клубу помічника Грановського 3 тисячі гектарів учебки ВДВ

«Київпастранс» під «Євробачення» купив у німців люксовий автобус за 10 мільйонів

Суд призначив 5 років тюрми начальнику районо, який розтратив 230 тисяч на реконструкції школи за 2 мільйони

«Енергоатом» заплатить 132 мільйони за коштовно-дешеве обладнання білорусам із Латвії

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Поліцію зацікавив білоруський тролейбус, який «Рівнеелектроавтотранс» придбав за рекордні 7,5 мільйонів

27 Квітня 2017

Поліція розслідує, як комунальне підприємство «Рівнеелектроавтотранс» придбало тролейбус за завищеною ціною, заплативши за нього 7,50 млн грн. Про це свідчить низка ухвал Рівненського міського суду від 13 квітня.

За даними слідства, у 2016 році КП «Рівнеелектроавтотранс» проводило відкриті торги щодо придбання пасажирського тролейбуса з низьким рівнем підлоги. Учасниками закупівлі були ПП «Метаюрсервіс» з пропозицією  7,50 млн грн. та ТОВ «ТД Літан», яке запропонувало 6,47 млн грн.

У червні минулого року «Рівнеелектроавтотранс» найбільш економічно вигідною визнав пропозицію ТОВ «ТД Літан», з яким мав би заключити договір поставки. Однак, службові особи ТОВ «ТД Літан» відмовилися підписувати угоду, повідомивши, що не в змозі вчасно виконати її умови.

Згодом «Рівнеелектроавтотранс» уклав договір з «Метаюрсервіс», чия пропозиція склала 7,50 млн грн. і перевищила всі тендерні ціни на тролейбуси по Україні. На думку слідства, комунальники, не провівши попередню оцінку, порушили законодавство. Необхідно було відмінити торги, оскільки залишився лише один учасник.

Поліція також встановила, що службові особи комунального підприємства мали б відхилити пропозицію «Метаюрсервіс», оскільки фірма запропонувала тролейбус з більшою кількістю дверей, ніж передбачено у тендерній документації. Водночас, були внесені зміни до документації.

Слідчі також з’ясували, що «Метаюрсервіс» за період своєї діяльності придбав та реалізував лише один тролейбус і більше не здійснював фінансово-господарську діяльність. Крім того, тролейбус був ввезений в Україну ТОВ «СП «Янікс», яке є офіційним дилером білоруського заводу ОАО УКХ «Белкоммунмаш». При чому, вартість тролейбуса становила 4,9 млн. грн. «Янікс» продав його за 6,2 млн грн. «Метаюрсервісу», яке, на думку слідства, є транзитним підприємством і було використане для заволодіння бюджетними коштами шляхом штучного збільшення фактичної вартості тролейбуса.

За даними правоохоронців, тролейбус поставлений і на даний час використовується КП «Рівнеелектроавтотранс».

Суд задовольнив клопотання слідчих  СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області, і надав їм доступ до документації «Рівнеелектроавтотранс», «Метаюрсервіс» та «СП «Янікс».

Криворізький «Метаюрсервіс» належить Дмитру Тимофєєву з Мінська – директору білоруського виробника електротранспорту ПАТ «Белкоммунмаш».

Луцьке ТОВ «СП «Янікс» належить Сергію Горлачу, директор Микола Маківка. Горлач відомий як голова наглядової ради ТОВ «Агропромислова група «Пан Курчак», кінцевим беніфіціаром якого є нардеп із групи «Воля народу» Сергій Мартиняк. Останній разом із Горлачем є співзасновниками однієї з фірм групи – ТОВ «Агротехніка».

Крім того, Горлач у 2011 році входив до ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Волинській ОДА. Мартиняк тоді був депутатом Волинської облради.

Директором КП «Рівнеелектроавтотранс» Рівненської міської ради з 2013 року є Валентин Ткачук.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , , ,

НАШІ БЛОГИ

Вінні-Пух Шредінгера у Печерському суді
26 Квітня 2017

Карта скарбів Миколи Злочевського, Карла Волоха і Біллі Бонса
23 Квітня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

27.04.2017

Харків Поліція перевіряє як зоопарк Кернеса розтендерив «волонтерському» кандидату 90 мільйонів на електромережі

Черкаси «Регіоналу» дадуть 108 мільйонів за ремонт траси з коштовними скляними кульками і піском

Херсон Прокуратура після ролику на Youtube відсудила півгектара пляжу в Скадовську

Київ Персонал і учасники «Євробачення» проїдять 10 мільйонів

Рівне Поліцію зацікавив білоруський тролейбус, який «Рівнеелектроавтотранс» придбав за рекордні 7,5 мільйонів

Суми Конотопський авіазавод за 10 мільйонів відремонтує вертоліт Нацгвардії

26.04.2017

Київ Зв’язок для столичної влади від радника екс-голови «Діпрозв’язку» вже коштує 47 мільйонів

Запоріжжя Оточення Фірташа продало комбінату Фірташа електродів на 43 мільйони

Житомир Суд забрав у мисливського клубу помічника Грановського 3 тисячі гектарів учебки ВДВ

Чернігів Суд призначив 5 років тюрми начальнику районо, який розтратив 230 тисяч на реконструкції школи за 2 мільйони

Миколаїв «Енергоатом» заплатить 132 мільйони за коштовно-дешеве обладнання білорусам із Латвії

Харків Харківські комунальники купили запчастини у партнера дружини свого директора

25.04.2017

Луганськ Прокуратура підозрює керівництво луганського вузу у заволодінні коштами на ремонті гуртожитку за 7 мільйонів

І-Франк Дороги Прикарпаття за 168 мільйонів доглядатиме «приватівець», якому допомагає вінницький дядько Березенка

Харків Міноборони змусили прийняти куртки на 3 мільйона, терміни по яким були зірвані через грип у Харкові

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ