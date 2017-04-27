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Зв’язок для столичної влади від радника екс-голови «Діпрозв’язку» вже коштує 47 мільйонів

Оточення Фірташа продало комбінату Фірташа електродів на 43 мільйони

Суд забрав у мисливського клубу помічника Грановського 3 тисячі гектарів учебки ВДВ

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Персонал і учасники «Євробачення» проїдять 10 мільйонів

27 Квітня 2017

ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 3-20 квітня уклало чотири угоди про послуги щодо забезпечення харчування під час пісенного конкурсу «Євробачення – 2017» на загальну суму 9,78 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

  • ФОП Артемчук Наталія Петрівна («Ariar Catering Service») за 7,20 млн грн. забезпечуватиме кулери і кавові точки водою та допоміжною продукцією, а також годуватиме персонал із розрахунку на 30 000 послуг по 210 грн.

Меню включатиме два види супу, три основних страви, два гарніри, салат-бар, хліб, приправи та олії, солодкі страви, безалкогольні напої. У ньому будуть як українські страви, так і різних народів.

На відкритих торгах для попереднього відбору підрядника перемогло ТОВ «Аква Мед Центр» із ціною 8,86 млн грн., згодом під час переговорної процедури знизило її до 6,49 млн грн., але замовник так і не уклав із ним угоду. Зрештою договір підписали за окремою переговорною процедурою з дорожчим конкурентом фірми – Наталією Артемчук, яка також знизила свою першу ціну.

  • ФОП Литвинов Володимир Олександрович за 2,42 млн грн. годував персонал, доки відбирали основного підрядника.

Підприємець зареєстрований за однією адресою з Наталією Литвиновою. Особа з такими ім’ям і прізвищем працює у «Ariar Catering Service».

  • ТОВ «Барикада» (ресторан «Chicken Kyiv») за 101 тис грн. годувало 120 гостей зустрічі голів делегацій країн-учасниць 13 березня.

Меню включало зокрема паштет із гусячої печінки, або фуа-гра по 129 грн. та Chiken Kyiv із судака з виноградним листям по 189 грн. за порцію. Компанія належить Володимиру Антоненку та кіпрській фірмі «ДБ Груп Лімітед», на яку записане ТОВ «Борисов та партнери» відомого ресторатора Дмитра Борисова.

  • ТОВ «Теремок» (ресторан «Опанас») отримало ще 61 тис грн. на організацію та обслуговування бенкету зустрічі голів делегацій країн-учасниць 12 березня.

Деталі щодо меню і цін опубліковані не були. Фірмою володіють донька екс-нардепа Ігоря Калєтніка Владислава, дружина екс-депутата Київради Андрія Миргородського Галина, Наталія Бабчук і кіпрський офшор «Афред Трейдінг Лімітед».

Крім того, триває подача пропозицій на ще один тендер очікуваною вартістю 4,69 млн грн. Йдеться про забезпечення водою червоної доріжки на Площі Конституції біля Маріїнського парку, фуршет офіційної церемонії відкриття та сніданок для голів делегацій і коментаторів у КВЦ «Парковий», фуршети лаундж-зони VIP-шатра перед початком півфіналу та фіналу.

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