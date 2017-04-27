На вимогу податкової «Чорноморнафтогаз» втратив спецдозволи на газ, який російські окупанти качають «вишками Бойка»

Державна служба геології та надр України призупинила дії спеціальних дозволів ПАТ «ДАТ Чорноморнафтогаз»на родовища Штормове та Одеське через борг по рентній платі у сумі понад 160 млн грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Держгеонадр.

Служба стверджує, що зобов’язана була прийняти це рішення через відповідне подання Державної фіскальної служби про зупинення дії спецдозволів «Чорноморнафтогаз».

Держгеонадр запевнило, що раніше надала держкомпанії 30 днів для усунення порушень, але «Чорноморнафтогаз» не скористався цим терміном. Тепер спецдозволи будуть поновлені після отримання інформації від ДФС про погашення податкового боргу.

Голова правління «Чорноморнафтогаз» Світлана Нєжнова заявила «Дзеркалу тижня», що Держгеонадр не проінформувало підприємство про засідання, де було прийнято рішення про призупинення дій спецдозволів. Вона намагалася зустрітися з керівником Держгеонадр Миколою Боярчуком, але охорона її не пропустила. В службі керівнику «Чорноморнатогаз» запропонували записатися на прийом на 17 травня.

А на 12 травня заплановане організаційне засідання в арбітражному трибуналі щодо порушення Росією Конвенції ООН з морського права. Мова йде про окупацією нею Одеського та Штормового родовищ, де Росія нині незаконний видобуток газу з використанням захопленого обладнання, в тому числі так званих «вишок Бойка».

«Спеціальні дозволи “Чорноморнафтогазу” на родовища, які з 2014 року незаконно використовує Росія, є фундаментальними доказами в міжнародному трибуналі ООН по морському праву. Однак рішення Держгеонадра просто на руку Росії, тому що послаблює правову позицію України і сприяє продовженню незаконного видобутку газу в морській економічній зоні України», – вважає Нєжнова.

Нагадаємо, в березні Генеральна прокуратура випустила на свободу екс-заступнкиа голови «Натогаз України» Олександар Кацубу – одного з головних виконавців оборудки закупівлі бурових установок для видобутку газу на шельфі Чорного моря. Судово-економічна експертиза показала, що сума матеріальної шкоди, завдана «Чорноморнафтогазу» підписанням цих контрактів, складає 3,23 млрд грн ($404,37 млн). За нанесення цих збитків Кацуба заплатив $3,5 млн штрафу.

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