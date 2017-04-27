НОВИНИ

27.04.2017

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«Регіоналу» дадуть 108 мільйонів за ремонт траси з коштовними скляними кульками і піском

Прокуратура після ролику на Youtube відсудила півгектара пляжу в Скадовську

Персонал і учасники «Євробачення» проїдять 10 мільйонів

Поліцію зацікавив білоруський тролейбус, який «Рівнеелектроавтотранс» придбав за рекордні 7,5 мільйонів

1,8 мільярда на коштовне вугілля «Центренерго» розіграли грузинський акціонер «Індару» і польська «прокладка»

Конотопський авіазавод за 10 мільйонів відремонтує вертоліт Нацгвардії

26.04.2017

Запорізький губернатор-сбушник написав на «Наші гроші» заяву в поліцію

Новопсковське медоб’єднання замовило у комунальній аптеці преднізолон, суттєво дорожчий від реєстру МОЗ

Зв’язок для столичної влади від радника екс-голови «Діпрозв’язку» вже коштує 47 мільйонів

Оточення Фірташа продало комбінату Фірташа електродів на 43 мільйони

Суд забрав у мисливського клубу помічника Грановського 3 тисячі гектарів учебки ВДВ

«Київпастранс» під «Євробачення» купив у німців люксовий автобус за 10 мільйонів

Суд призначив 5 років тюрми начальнику районо, який розтратив 230 тисяч на реконструкції школи за 2 мільйони

«Енергоатом» заплатить 132 мільйони за коштовно-дешеве обладнання білорусам із Латвії

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25.01.2017

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12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
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Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
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Конотопський авіазавод за 10 мільйонів відремонтує вертоліт Нацгвардії

27 Квітня 2017

Військова частина 2269 Національної гвардії України 20 квітня уклала угоду з ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» про ремонтні послуги на 10,10 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 18 серпня виконають капітальний ремонт вертольота Ми-8МТ №94616 з урахуванням ремонту допоміжної силової установки АИ-9В та заміною витратного паливного баку 8ТВ6101-500. Також дослідять технічний стан для визначення можливості продовження призначеного строку служби, встановлять бортовий реєстратор польотної інформації БУР-4-1-07-01 та розетки із запобіжниками під GPS-695, дообладнають для десантування через вантажні стулки.

Нагадаємо, у 2013 році «Авіакону» замовляли дослідження технічного стану цього вертольоту для продовження призначеного терміну служби понад 26 років у межах міжремонтного ресурсу за 96 тис грн..

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27.04.2017

Харків Поліція перевіряє як зоопарк Кернеса розтендерив «волонтерському» кандидату 90 мільйонів на електромережі

Черкаси «Регіоналу» дадуть 108 мільйонів за ремонт траси з коштовними скляними кульками і піском

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Київ Персонал і учасники «Євробачення» проїдять 10 мільйонів

Рівне Поліцію зацікавив білоруський тролейбус, який «Рівнеелектроавтотранс» придбав за рекордні 7,5 мільйонів

Суми Конотопський авіазавод за 10 мільйонів відремонтує вертоліт Нацгвардії

26.04.2017

Київ Зв’язок для столичної влади від радника екс-голови «Діпрозв’язку» вже коштує 47 мільйонів

Запоріжжя Оточення Фірташа продало комбінату Фірташа електродів на 43 мільйони

Житомир Суд забрав у мисливського клубу помічника Грановського 3 тисячі гектарів учебки ВДВ

Чернігів Суд призначив 5 років тюрми начальнику районо, який розтратив 230 тисяч на реконструкції школи за 2 мільйони

Миколаїв «Енергоатом» заплатить 132 мільйони за коштовно-дешеве обладнання білорусам із Латвії

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Луганськ Прокуратура підозрює керівництво луганського вузу у заволодінні коштами на ремонті гуртожитку за 7 мільйонів

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