Конотопський авіазавод за 10 мільйонів відремонтує вертоліт Нацгвардії

Військова частина 2269 Національної гвардії України 20 квітня уклала угоду з ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» про ремонтні послуги на 10,10 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 18 серпня виконають капітальний ремонт вертольота Ми-8МТ №94616 з урахуванням ремонту допоміжної силової установки АИ-9В та заміною витратного паливного баку 8ТВ6101-500. Також дослідять технічний стан для визначення можливості продовження призначеного строку служби, встановлять бортовий реєстратор польотної інформації БУР-4-1-07-01 та розетки із запобіжниками під GPS-695, дообладнають для десантування через вантажні стулки.

Нагадаємо, у 2013 році «Авіакону» замовляли дослідження технічного стану цього вертольоту для продовження призначеного терміну служби понад 26 років у межах міжремонтного ресурсу за 96 тис грн..

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Армія, Транспорт