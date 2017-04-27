1,8 мільярда на коштовне вугілля «Центренерго» розіграли грузинський акціонер «Індару» і польська «прокладка»

Грузинське ТОВ «Сакнахшірі (група Джі-Аі-Джі)» 25 квітня виграло аукціон ПАТ «Центренерго» на постачання 700 тис тонн вугілля Зміївської та Трипільської ТЕС у 2017 році на 1,81 млрд грн. без ПДВ. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

В ході торгів між грузинською фірмою і польським ТОВ «I-Coal» ціну було знижено зі стартової 1,90 млрд грн. Остаточно вартість вугілля склала 2584 грн./т без ПДВ. «Центренерго» ставило умовою поставку CIF порти Чорного моря, Україна.

За даними «Liga.net», грузинська фірма не має власного антрациту, і раніше купувала його в Росії. Польська фірма торік відмітилась купівлею антрациту в ОРДЛО.

Отримана на аукціоні ціна близько $97 за тонну є занадто високою для ринкових реалій, вважає колишній член НКРЕКП Андрій Герус.

«Вугілля необхідної якості у Південно-Африканській республіці зараз коштує $67. Доставка морем до України додає ще близько $12, ще п’ять відсотків можуть закладатись на валютні ризики. Таким чином африканське вугілля в українському порту могло б коштувати максимум до $83 за тонну, а не $97. Також варто враховувати, що світові ціни на вугілля зараз падають. І не факт, що вугілля буде їхати з ПАР, у тендерній документації немає обмеження, що джерелом походження вугілля не може бути Росія або ОРДЛО. Компанія-переможець видобуває менше 300 тис тон вугілля у рік, частину з якого споживає сама, отже, десь це вугілля буде закуповувати та потім поставляти «Центренерго». Факт, що на тендері було лише два маловідомих учасники, і не було жодного світового трейдера або видобувника є дуже красномовним, особливо на фоні останніх тендерів «Укртрансгазу» та АМПУ, де таких компаній було багато», – підрахував експерт.

Нагадаємо, «Центренерго» вирішило закуповувати імпортне вугілля після припинення поставок з ОРДЛО за рішенням РНБОУ і президента Петра Порошенка. Держкомпанія спочатку оголосила торги ціною 1,52 млрд грн., і відмінила їх через відсутність бажаючих. Вдруге очікувану ціну підняли до 1,71 млрд грн., але бажаючих теж не було. Втретє очікувану ціну підняли вже до 1,90 млрд грн., яку за результатами аукціону між двома учасниками було знижено до 1,81 млрд грн.

Грузинська компанія є справжнім виробником та постачальником вугілля. Статутний капітал ТОВ «Сакнахшірі (група Джі-Аі-Джі)» («Saqnakhshіrі (GIG group)») становить 21 мільйон ларі (близько чверті мільярда гривень). У довідці про досвід «Сакнахшірі» вказало, що раніше поставляло вугілля в Вірменію та Болгарію, а також з 2008 року поставляє по 300 тисяч тонн щороку на місцеву компанію «Haidelberg Cement Georgia Ltd». Однак даних про можливість видобутку чи джерела отримання ще 700 тис тонн у тендерній пропозиції не було.

Директором фірми є Джамбулат Джакелі. У 2012 році Джакелі був одним з найбільших офіційних спонсорів «Єдиного національного руху», правлячої партії у період президентства в Грузії Михайла Саакашвілі.

Власником групи GIG («Грузинська промислова група») є Давид Бежуашвілі, брат Гели Бежуашвілі, який очолював міністерства оборони та іноземних справ Грузії при президенті Саакашвілі. Після поразки Саакашвілі на виборах президента 2013 року, Бежуашвілі вийшов з парламентської фракції партії.

Торік «Грузинська промислова група» стала акціонером української фармацевтичної компанії «Індар». У свою чергу Давід Бежуашвілі через ланцюжок компаній може бути пов’язаний з батьком директорки «Індару» Любові Вишневської та В’ячеславом Супруненком, колишнім зятем екс-мера Києва Леоніда Черновецького. Черновецький вже кілька років живе у Грузії (докладніше про ці зв’язки див «СБУ отримало доступ до рахунків замдиректора «Індару» по справі за відмивання злочинних коштів»).

Єдиним конкурентом на тендері «Центренерго» було ТОВ «I-Coal» (Катовіце, Польща). Цю фірму зі статутним капіталом 5 тисяч злотих (близько 34 тис грн) у березні 2016 року заснувала уродженка Дніпропетровська Юлія Валеріївна Іванецька, яка нині мешкає у Кошице (Словаччина).

Польська фірма надіслала «Центренерго» листа у якому, не надала жодних даних про свій власний досвід роботи. Однак вказала, що досвід роботи з довгостроковими контрактами по поставці вугілля є у співробітників компанії. При цьому прізвищ цих співробітників компанії також не надано. «I-Coal» повідомляє, що фірма була створена для торгівлі на ринках України, СНД, Західної та Східної Європи, Північної Африки. У комерційній пропозиції фірми не вказано жодних даних про походження пропонованого «Центренерго» вугілля.

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