Зв’язок для столичної влади від радника екс-голови «Діпрозв’язку» вже коштує 47 мільйонів

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26 Квітня 2017

СКП «Київтелесервіс» Київської міської ради 21 квітня уклало угоду з ТОВ «Білінтех Україна» про створення другої черги Мережевої інфраструктури Київради, КМДА, районних в місті Києві держадміністрацій, підприємств, установ та організацій комунальної власності за 22,78 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовили активного і пасивного мережевого обладнання за невідомими цінами на 19,11 млн грн., розробку проектно-кошторисної документації за 1,49 млн грн., а також монтаж і налагодження обладнання за 2,18 млн грн. Угода передбачає таке:

  • розробка робочої документації:

– прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку на 39 ділянках;

– модернізація пасивного комутаційного обладнання (оптичних кросів – ODF), встановлених в технічних приміщеннях на станціях метрополітену, та прокладання оптичного кабелю у шахтах метрополітену: 15 станцій;

– встановлення розгалужу вальних оптичних муфт з комутацією ОВ у відповідності до архітектури мережевого рівня та результатів проектних вишукувань;

– розміщення активного обладнання у відповідності до схеми архітектури мережі, розробку схем організації зв’язку, планів розміщення обладнання, розміщення обладнання електроживлення, трас прокладання кабелів та ШСС, кабельних журналів;

– проведення експертизи;

– підготовку виконавчої документації;

  • будівництво лінійних споруд;
  • модернізація існуючих лінійних споруд;
  • монтаж на налагодження систем безперебійного живлення;
  • розгортання активного обладнання пакетної мережі в рамках побудови мережевої інфраструктури;
  • розгортання віртуального середовища на базі Windows Server 2016 Hyper-V и System Center Virtual Machine Manager 2016 (необхідні копії софту надає замовник);
  • інтеграція в існуючу мережу.

Тендер провели за переговорною процедурою, бо йдеться про додаткову закупівлю в попереднього учасника для уніфікації та сумісності. Це підтверджено експертним висновком ДП «Український науково-дослідний інститут зв’язку» Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. У 2015-2016 рр.. фірма виграла два підряди «Київтелесервісу» щодо проектування Мережевої інфраструктури на загальну суму 0,55 млн грн. Торік у грудні їй замовили мережевого обладнання на 23,44 млн грн.

Засновником «Білінтех Україна» є Олег Дерев’янченко, а директором – Віктор Шахов.

Шахов донедавна був радником Сергія Рибки – екс-голови правління ПрАТ «Український інститут із проектування і розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури «Діпрозв’язок» Держспецзв’язку. Зараз цим інститутом керує Петро Ковальов.

Частка Дерев’янченка принаймні до кінця 2014 р. належала Віктору Бєлову, заступнику Рибки на колишній посаді у «Діпрозв’язку». Бєлов у 2015 р. йшов у Київраду від «Громадянської позиції» Анатолія Гриценка, а ще раніше був помічником екс-депутата Київради Олексія Гриценка, сина лідера партії.

Усього з грудня 2015 р. «Білінтех Україна» отримала держпідрядів на 52,65 млн грн., з яких 46,71 млн грн. – у нинішнього замовника щодо Мережевої інфраструктури.

Загалом у Комплексній міській цільовій програмі «Електронна столиця» на 2015-2018 рр.. на цей проект передбачено 68,97 млн грн.

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