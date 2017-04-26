Запорізький губернатор-сбушник написав на «Наші гроші» заяву в поліцію

Голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль написав заяву в Поліцію на журналістів телепрограми «Наші Гроші з Денисом Бігусом» після проведення зйомки його будинку.

За матеріалами заяви відомості внесені в ЄРДР за статтею 182 частиною 1 (порушення недоторканності приватного життя). Матеріали провадження приєднанні до справи щодо нападу на знімальну групу.

Нагадаємо, що в процесі зйомок будинку голови Запорізької ОДА до журналіста та оператора під’їхав невідомий на автівці Volkswagen Caddy, яка зареєстрована на Костянтина Бриля. Чоловік, вийшовши з машини та не представившись, ногою вибив з рук оператора пульт від квадрокоптеру. Пізніше в коментарі Костянтин Бриль заявив, що невідомий – його друг.

Зазначимо, що під час зйомок кордони приватної власності Бриля жодним чином порушені не були.

3-го квітня «Наші Гроші» опублікували матеріал « З колибелі в Куршавель – вражаючі Інстаграми дітей чиновників». Зокрема в матеріалі йшлося про стиль життя дітей Костянтина Бриля, які відпочивали в найкращих курортах світу.

Нагадаємо, Костянтин Бриль не оприлюднив свою декларацію про доходи, мотивуючи це проходженням служби в СБУ.

«Згадана Вами особа (Бриль К. І.) проходить військову службу у Службі безпеки України та … направлена до Запорізької обласної державної адміністрації для роботи на штатних посадах на час виконання конкретних завдань в інтересах контррозвідки, боротьби з корупцією та організованою злочинною діяльністю», – повідомляли з цього приводу в СБУ.



ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Важливо, Декларації, ЗМІ