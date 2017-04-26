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Вінні-Пух Шредінгера у Печерському суді

26 Квітня 2017

Ми не знаємо достеменно, чи судді Печерського суду Києва перечиталися  Шредінгера, чи передивилися мультфільмів про Вінні-Пуха (з його безсмертним – «мед -странный предмет: если есть, то его сразу нет»).  Але одне з двох – точно.

Щоб упевнитись у цьому, досить лише поглянути, як у них працює автоматичний розподіл справ.

«Наші гроші» зіткнулися з цим дивом у ніч із учора на сьогодні, 26 квітня, коли суддя  Віталій Писанець вирішував, чи садити у СІЗО одного з фігурантів «бурштинової справи» Андрія Гаврилюка.

Не будемо розказувати, винен Гаврилюк чи ні – колись це з’ясує суд. Натомість  опишемо механізм, як йому обирали запобіжний захід.

Але спершу опишемо, як працює автоматичний вибір судді.

Суддів поділено на групи, у кожної групи є спеціалізація, наприклад «Цивільні справи всіх категорій». Справу «кидають» в електронну систему розподілу, відсівають суддів, які не можуть розглядати справу (тобто  без потрібної спеціалізації, чи  з лікарняним, у відпустці.і т.д.). Із тих, хто лишився, мудрий комп’ютер і вибирає суддю.

І от адвокати Гаврилюка виявили таку річ: 23 березня 2017 року, коли Печерський суд мав розглядати клопотання військової прокуратури щодо Гаврилюка, при автоматичному розподілі система обрала  Христину  Гладун. При цьому суддю Віталія Писанця система виключила – з посиланням на відсутність спеціалізації.

При цьому, коли через тиждень, 30 березня 2017 був авторозподіл щодо нового засідання по тій же справі, у тій же спеціаліації, система обрала саме Писанця.

«Було зазначено, що у Писанця є спеціалізація, – зауважив захисник Юрченко. – Тому є або стороннє втручання, або внесення неправдивих відомостей в автоматичному розподілі».

Сторона захисту зауважила, що спеціалізація визначається зборами суддів і попросила у судді Писанця протокол рішення зборів суду. Також адвокати повідомили що зверталися із запитом до голови Печерського суду 05.04.17, але відповіді не отримали.

Суддя Писанець почервонів, швидко вийшов до нарадчої кімнати, був там хвилин 15, після чого спокійно повернувся до зали і повідомив, що надавати рішення зборів суду не входить до його компетенції.

В редакції ми й собі проаналізували наявність спеціалізації у судді Віталія Писанця. І виявили «Ефект Вінні-Пуха». Так, 21 квітня 2017 року у Писанця спеціалізації нема. Але 30 березня вона є. 23 березня її нема. А 23 лютого вона є. 2 грудня спеціаліації нема. 11 листопада – нема. 9 листопада – є,  і так до безкінечності.

Нічого дивного, відтак, що сайт Печерського суду є відображенням цього магічного світу. На відміну від сайтів інших судів інформація про засідання тут часто взагалі не потрапляє. А якщо і проривається, то в більшості випадків це –  номер справи, знайомий лише підозрюваному, адвокату та прокурору і відсутній у судовому реєстрі. Сторінка Печерського суду про розгляд справ – непорочно біла, як шати Марії Деві Христос, що їх рука печерського клерка трохи помережила датами розгляду, прізвищами суддів і номерами справ.

Тому правосуддя вершиться тут, як правило,  без свідків, на відміну від решти судів, які слухняно публікують на сайті інформацію не тільки про того, кого судитимуть, а й за що.

Якщо справи нема на сайті, то не можна подивитися результати авторозподілу – як система вивела справу на конкретного суддю і чому. Так, наприклад, «Наші гроші» не змогли оцінити чесність і прозорість розподілу справ низки фігурантів «бурштинової» справи, які слухали саме на Печерську.

Ми, звісно, розуміємо проблеми, з якими стикаються в суді: якщо тут постійно існує «Ефект Шредінгера-Вінні-Пуха», то вгадати, яка саме реальність буде через день, а ще пак – через тиждень – неможливо.

Але ж все-таки ми про всяк випадок відправили запит суддям на Печерськ, щоб і самим торкнутись прекрасного.  Бо вся ця магія – вона ж прекрасна, хіба ні?..

Блог від: Аліна Стрижак

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