Суд забрав у мисливського клубу помічника Грановського 3 тисячі гектарів учебки ВДВ

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26 Квітня 2017

Суд визнав незаконним рішення Житомирської обласної ради про передачу Житомирському обласному мисливсько-рибальському клубу «Халзан» у користування мисливських угідь площею 3004 га.

Про це стало відомо з постанови Київського апеляційного господарського суду.

В травні 2016 року Житомирська облрада надала у користування ЖО МРК «Халзан» площею 3004 га угідь в межах Новогуйвинської, Тетерівської  та Зарічанської сільських рад Житомирського району. Сюди увійшли 752 га військової частини А0339 площею  та 2252 га ДП «Житомирський військовий лісгосп». Угіддя були передані в користування на 25 років.

В липні Житомирське облуправлінням лісового господарства та «Халзан» уклали договір про умови мисливства на орендованій території. А вже наступного місяця військова  прокуратура звернулася до суду з вимогою визнати незаконним передачу «Халзану» угідь. В суді прокурор стверджував, що з 1978 року за КЕЧ м. Житомир та військовою частиною А0339 закріплено в безстроковому користуванні 15724,8 га. Саме частиною цих земель оборони, на яких було розташований учбовий центр та господарче підприємство, були передані мисливцям угіддя. «Халзан» в суді заявило, що отримало всі погодження від командування Високомобільних військ Збройних сил України та ДП «Житомирський військовий лісгосп».

В листопаді минулого року Господарський суд Житомирської області встановив, що лист командування Високомобільних військ ЗСУ, в якому сказано, що військові не заперечують про надання в користування угідь, не є відмовою від прав на цю ділянку. Крім того, ця ділянка відноситься до земель оборони і Житомирська облрада не мала права нею розпоряджатися. Тому суд визнав це рішення незаконним і скасував його.

Це рішення першої інстанції підтримав тепер апеляційний суд і відхилив апеляцію «Халзан».

Засновниками ЖО МРК «Халзан» є Олександр Вишник, Анатолій Горобців та Антон Михайлов. Останній є керівником Держархіву Житомирської області, депутатом Житомирської райради. В 2015-2016 роках він очолював Житомирську райдержадміністрацію.

Керівником ЖО МРК «Халзан» вказаний Костянтин Неборачко. В реєстрі громадський організацій також вказано, що секретарем клубу є Петро Кривошеїн. Це адвокат та помічник народного депутата (БПП) Олександра Грановського.

В селі Тетерівка Житомирського району розміщується 199 навчальний центр ВДВ та 37-й загальновійськовий полігон.

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