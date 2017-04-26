Суд призначив 5 років тюрми начальнику районо, який розтратив 230 тисяч на реконструкції школи за 2 мільйони

Суд призначив начальнику відділу освіти Варвинської районної державної адміністрації Чернігівської області Володимиру Кутовому 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на 2 роки. Про це свідчить вирок Варвинського районного суду від 14 квітня.

У листопаді 2015 року відділ освіти Варвинської РДА замовив ТОВ «ІБК «Укртехспецбуд-ТД» реконструкцію школи в смт. Варва по вул. Шевченка, 42. Підрядник повинен був замінити вікна та двері на металопластикові, відремонтувати та оздобити фасади, реконструювати ґанки з улаштуванням козирків.

В подальшому начальник відділу освіти РДА та директор «ІБК «Укртехспецбуд-ТД» Сергій Щербаков підписали акти виконаних робіт, на підставі яких у 2015 році підприємству перерахували 2,32 млн грн.

У 2016 році Державна фінансова інспекція в Чернігівській області в результаті позапланової ревізії встановила, що до документації були внесені невиконані та завищені обсяги робіт. Зокрема, щодо встановлення пластикових підвіконних дощок, ґрунтових робіт, використання будматеріалів. В результаті, за даними експертизи, начальник відділу освіти розтратив 230 тис грн. бюджетних коштів.

У суді Кутовий своєї вини не визнав. Він пояснив, що у 2015 році постійно хворів, глибоко не вникав в тонкощі процесу ремонту школи, оскільки не є фахівцем і не міг фахово контролювати роботи. У зв’язку з цим підписав угоду зі службою технагляду облуправління капітального будівництва. Дізнавшись про використання підрядником не тих матеріалів, які зазначені в проектно-кошторисній документації, чиновник, за його словами, домовився з фірмою про виконання нею додаткових робіт.

На думку начальника відділу освіти, державі не було завдано збитків, а навпаки була економія, оскільки у 2015 році частина коштів (близько 500 тис грн.), виділених на реконструкцію школи, не була освоєна і повернулася до держбюджету.

Не дивлячись на невизнання провини, суд вирішив, що вина начальника відділу доведена доказами. Зокрема, показами свідків та наданими суду документами.

Кутовий отримав 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій в установах та організаціях будь-якої форми власності на 2 роки.

Згідно з вироком покарання також отримали засновник та вже колишній директор «ІБК «Укртехспецбуд-ТД» Сергій Щербаков, а також Володимир Гордієнко, який здійснював технічний нагляд за будівництвом у школі.

Щербаков, який підписав акти виконаних робіт з неправдивими відомостями, визнав вину і отримав покарання у вигляді 2 років позбавлення волі умовно (іспитовий строк 1 рік) з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій в установах та організаціях будь-якої форми власності на 2 роки та штрафом 4250 грн.

Гордієнка суд визнав винним у підробці офіційного документа і оштрафував на 1700 грн.

Даних про апеляційне оскарження вироку у реєстрі поки немає. Вирок вступає в силу після розгляду апеляції, або пропуску 30-денного строку оскарження з боку засудженого після вироку першої інстанції.

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