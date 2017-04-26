НОВИНИ

26.04.2017

Запорізький губернатор-сбушник написав на «Наші гроші» заяву в поліцію

Новопсковське медоб’єднання замовило у комунальній аптеці преднізолон, суттєво дорожчий від реєстру МОЗ

Зв’язок для столичної влади від радника екс-голови «Діпрозв’язку» вже коштує 47 мільйонів

Оточення Фірташа продало комбінату Фірташа електродів на 43 мільйони

Суд забрав у мисливського клубу помічника Грановського 3 тисячі гектарів учебки ВДВ

«Київпастранс» під «Євробачення» купив у німців люксовий автобус за 10 мільйонів

Суд призначив 5 років тюрми начальнику районо, який розтратив 230 тисяч на реконструкції школи за 2 мільйони

«Енергоатом» заплатить 132 мільйони за коштовно-дешеве обладнання білорусам із Латвії

Харківські комунальники купили запчастини у партнера дружини свого директора

25.04.2017

Суддівські судді мають зарплату 200 тисяч гривень за чотиригодинний робочий день

Дубневичі виставили двох дилерів на тендер по скріпленням за 309 мільйонів, один з яких має проблеми з гарантією

Прокуратура підозрює керівництво луганського вузу у заволодінні коштами на ремонті гуртожитку за 7 мільйонів

Дороги Прикарпаття за 168 мільйонів доглядатиме «приватівець», якому допомагає вінницький дядько Березенка

Міноборони змусили прийняти куртки на 3 мільйона, терміни по яким були зірвані через грип у Харкові

«Порошенківець» з лікарні на Вінничині домовився зі своїм бізнес-партнером про найдорожчий Ксефокам

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Суд призначив 5 років тюрми начальнику районо, який розтратив 230 тисяч на реконструкції школи за 2 мільйони

26 Квітня 2017

Суд призначив начальнику відділу освіти Варвинської районної державної адміністрації Чернігівської області Володимиру Кутовому 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на 2 роки. Про це свідчить вирок Варвинського районного суду від 14 квітня.

У листопаді 2015 року відділ освіти Варвинської РДА замовив ТОВ «ІБК «Укртехспецбуд-ТД» реконструкцію школи в смт. Варва по вул. Шевченка, 42. Підрядник повинен був замінити вікна та двері  на металопластикові, відремонтувати та оздобити фасади, реконструювати ґанки з улаштуванням козирків.

В подальшому начальник відділу освіти РДА та директор «ІБК «Укртехспецбуд-ТД» Сергій Щербаков підписали акти виконаних робіт, на підставі яких у 2015 році підприємству перерахували 2,32 млн грн.

У 2016 році Державна фінансова інспекція в Чернігівській області в результаті позапланової ревізії встановила, що до документації були внесені невиконані та завищені обсяги робіт. Зокрема, щодо встановлення пластикових підвіконних дощок, ґрунтових робіт, використання будматеріалів. В результаті, за даними експертизи, начальник відділу освіти розтратив 230 тис грн. бюджетних коштів.

У суді Кутовий своєї вини не визнав. Він пояснив, що у 2015 році постійно хворів, глибоко не вникав в тонкощі процесу ремонту школи, оскільки не є фахівцем і не міг фахово контролювати роботи. У зв’язку з цим підписав угоду зі службою технагляду облуправління капітального будівництва. Дізнавшись про використання підрядником не тих матеріалів, які зазначені в проектно-кошторисній документації, чиновник, за його словами, домовився з фірмою про виконання нею додаткових робіт.

На думку начальника відділу освіти, державі не було завдано збитків, а навпаки була економія, оскільки у 2015 році частина коштів (близько 500 тис грн.), виділених на реконструкцію школи, не була освоєна і повернулася до держбюджету.

Не дивлячись на невизнання провини, суд вирішив, що вина начальника відділу доведена доказами. Зокрема, показами свідків та наданими суду документами.

Кутовий отримав 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій в установах та організаціях будь-якої форми власності на 2 роки.

Згідно з вироком покарання також отримали засновник та вже колишній директор «ІБК «Укртехспецбуд-ТД» Сергій Щербаков, а також Володимир Гордієнко, який здійснював технічний нагляд за будівництвом у школі.

Щербаков, який підписав акти виконаних робіт з неправдивими відомостями, визнав вину і отримав покарання у вигляді 2 років позбавлення волі умовно (іспитовий строк 1 рік)  з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій в установах та організаціях будь-якої форми власності на 2 роки та штрафом 4250 грн.

Гордієнка суд визнав винним у підробці офіційного документа і оштрафував на 1700 грн.

Даних про апеляційне оскарження вироку у реєстрі поки немає. Вирок вступає в силу після розгляду апеляції, або пропуску 30-денного строку оскарження з боку засудженого після вироку першої інстанції.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

Вінні-Пух Шредінгера у Печерському суді
26 Квітня 2017

Карта скарбів Миколи Злочевського, Карла Волоха і Біллі Бонса
23 Квітня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

26.04.2017

Київ Зв’язок для столичної влади від радника екс-голови «Діпрозв’язку» вже коштує 47 мільйонів

Запоріжжя Оточення Фірташа продало комбінату Фірташа електродів на 43 мільйони

Житомир Суд забрав у мисливського клубу помічника Грановського 3 тисячі гектарів учебки ВДВ

Чернігів Суд призначив 5 років тюрми начальнику районо, який розтратив 230 тисяч на реконструкції школи за 2 мільйони

Миколаїв «Енергоатом» заплатить 132 мільйони за коштовно-дешеве обладнання білорусам із Латвії

Харків Харківські комунальники купили запчастини у партнера дружини свого директора

25.04.2017

Луганськ Прокуратура підозрює керівництво луганського вузу у заволодінні коштами на ремонті гуртожитку за 7 мільйонів

І-Франк Дороги Прикарпаття за 168 мільйонів доглядатиме «приватівець», якому допомагає вінницький дядько Березенка

Харків Міноборони змусили прийняти куртки на 3 мільйона, терміни по яким були зірвані через грип у Харкові

Вінниця «Порошенківець» з лікарні на Вінничині домовився зі своїм бізнес-партнером про найдорожчий Ксефокам

24.04.2017

Київщина «Турбоатом» відписав російсько-українській фірмі 77 мільйонів за роботи на Київській ГАЕС

Дніпро Улюблена «прокладка» Журила отримала 84 мільйони Вільногірського ГМК, бо дешевші фірми «злились»

Київ Прокуратура підозрює «СЕТАМ» у причетності до віджиму багатоповерхівки у біглого Шепелева (додано)

Одеса Улюбленець портовиків подолав чверть мільярда на паливному тендері морпорту Южний

23.04.2017

Львів Львівська агронауковці розіграли мільйон на добрива між фірмами з одним власником

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ