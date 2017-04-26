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Оточення Фірташа продало комбінату Фірташа електродів на 43 мільйони

26 Квітня 2017

ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» 21 квітня за результатами тендеру замовила ТОВ «Титан України» електродів на 42,98 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 594 т електродів та анодів графітованих (повний перелік із цінами – у таблиці нижче). Передбачена оплата протягом півроку після поставки.

Електроди графітовані EГ150х1500 у комплекті з ніпелями коштують 69 600 грн. за тонну.

У січні ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» замовило ТОВ «Реймс Транспорт» електроди EГ-150 з ніпелями на 4% дешевше – по 66 690 грн./т.

Ціна нинішньої угоди на 4% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 44,95 млн грн.

Єдиним конкурентом було київське ТОВ «Фінігріф» кіпрської компанії «Бангалі Інвестментс Лімітед», яким керує Володимир Маляр. Ціна пропозиції суперника до копійки дорівнювала очікуваній вартості. При цьому, обидва учасники жодного разу не знижували ціни під час аукціону.

Фірма «Титан України» раніше була записана на Миколу Миколайовича Михайлова. Особа з таким ПІБ відома як помічник народного депутата від «Опозиційного блоку» Олександра Нечаєва, який був головою правління ЗАТ «Кримський Титан» Дмитра Фірташа. Нині «Титан України» оформлено на кіпрську компанію «Фебрі Трейдінг Лімітед», а директором є Петро Дишловий.

Усього з 2010 року переможець та його Запорізька філія виграла торгів на 2,82 млрд грн.

 

Найменування товару Кількість, т Ціна, грн./т із ПДВ
Електроди графітовані ЕГ500х1500 (1800) у комплекті із ніпелями 516 59 760
Аноди графітовані марки АВ 330х150х2250±5 66,95 158 400
Аноди графітовані марки АВ 330х150х2250±5 8,4 158 400
Електроди графітовані EГ150х1500 у комплекті з ніпелями 3 69 600

 

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