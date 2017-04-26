Новопсковське медоб’єднання замовило у комунальній аптеці преднізолон, суттєво дорожчий від реєстру МОЗ

В угодах на купівлю розчину преднізолону для ін’єкцій, що укладали медичні установи, починаючи з вересня минулого року, розбіг цін складав 2,2-2,4 рази.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Преднізолон – синтетичний кортикостероїдний препарат, що має виражену протизапальну і антиалергічну дію.

Згідно реєстру Міністерства охорони здоров’я, оптово-відпускні ціни, встановлені на розчин преднізолону (30 мг/мл по 1 мл в ампулах №5) виробництва ТОВ «ФЗ «Біофарма» і ПрАТ «Фрамацевтична фірма «Дарниця» – 38,00 грн і 50,00 грн відповідно. Близько 90% зі 125 проаналізованих угод передбачали ціни у цьому проміжку. А у двох випадках – навіть нижчі. Так, Миколаївський обласний онкологічний диспансер Миколаївської обласної ради уклав угоду з ТОВ «БАДМ-Б» по 29,07 грн за упаковку, а пологовий будинок №2 м.Маріуполя з ТОВ «Фармпланета» – по 37,45 грн за упаковку.

Найбільш суттєве відхилення від цін МОЗу дозволили собі на Луганщині, де Новопсковське районне територіальне медичне об’єднання уклало угоду відокремленим підрозділом «Центральна районна аптека №83» КП Луганська обласна «Фармація Північ» за ціною 64,01 грн за упаковку.

Завідувачем «Центральної районної аптеки №83» є Максим Пойдін. У 2015 р. він балотувався до Новопсковської райради від «Блоку Петра Порошенка «Солідарність», але не пройшов. За минулий рік Максим Пойдін задекларував лише 84,7 тис. грн зарплати і приз вартістю 63 грн. Його дружина, відповідальний виконавець відділення забезпечення 22 державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС у Луганській області отримала майже 29 тис. грн зарплати і 10,3 тис. грн соціальних виплат. В усіх інших пунктах декларацій подружжя інформація відсутня.

В.о. головного лікаря Новопсковського РТМО на час підписання договору була Наталія Назаренко.

Що стосується розчину преднізолону (30 мг/мл по 1 мл в ампулах №3), то тут рекорд з дорожнечі встановлено на Донеччині, де КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новогродівка», який домовився з ТОВ «Лек-Сервіс» з того ж міста про відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском препарату пільговими групам населення, за 57,78 грн за упаковку, що значно дорожче оптово-відпускної ціни, вказаної у реєстрі Міністерства охорони здоров’я (30,00 грн за упаковку). Згідно моніторингу «Наших грошей», ця ж угода передбачала компенсацію і по інших ліках (гідрохлортіазиду, гепариновій мазі, корвалдину) за цінами, що суттєво перевищували середні по Україні або оптово-відпускну МОЗ.

На другому місті у рейтингу найвищих цін – також Донеччина і теж земляки, але зі суттєвим «відставанням»: Міська інфекційна лікарня м. Мирноград (Донецька обл) уклала угоду з ПП «Аквавіта Плюс» (Мирноград) за 44,94 грн за упаковку. Варто відзначити, що з понад 240 угод, що були укладені медзакладами і установами по розчину преднізолону в такому фасуванні, починаючи з вересня, майже 90% передбачали ціну не більше 33,00 грн за упаковку. До речі, про найнижчу ціну домовився заклад також з Донецької області: Дружківський дитячий будинок-інтернат уклав угоду з ТОВ «Своя аптека» (Харків) за 24,15 грн за упаковку.

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