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«Київпастранс» під «Євробачення» купив у німців люксовий автобус за 10 мільйонів

26 Квітня 2017

КП «Київпастранс» 19 квітня за результатами тендеру замовило ТОВ «МАН Трак енд Бас Юкрейн» новий автобус за 9,95 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 20 квітня мали поставити міжміський туристичний автобус підвищеної комфортності Neoplan Cityliner P14 типу N 1216 HD (440) 2016 р. в. із дизельним двигуном Євро 6 на 49-51 місць. Він оснащений системою контролю дорожньої розмітки, регульованим сидінням водія, двохзонним клімат-контролем, туалетом і кухнею з міні-холодильником, кавоваркою, водозливом, бойлером на 5 л та відділенням для столових приладів.

Ціна угоди на 17% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 12,00 млн грн.

Анонімний потенційний учасник вимагав продовжити строк поставки, вважаючи його виписаним під конкретного постачальника, який уже має товар на складі. Замовник відмовив і заявив, що автобус купують для «Євробачення» за розпорядженнями Кабміну №740-р та КМДА №1261.

Єдиний конкурент ТОВ «Амако Україна» пропонував на 0,005%, або 500 грн. нижчу ціну, але згодом відмовився від підписання договору. Засновниками фірми є Саад А.І. Алкораєф із Саудівської Аравії та офшор з острова Мен «Амерікан Машінері Компані Лімітед». Раніше 1% статутного капіталу належав Віталію Скоцику, який був головою наглядової ради групи компаній «Амако» та директором групи компаній «Лендком». Також Скоцик відомий як голова Аграрної партії України.

Українська фірма «МАН Трак енд Бас Юкрейн», якою керує Міхаель Батц, належить німецькому підприємству «МАН Трак Енд Бас Аг» («MAN Truck And Bus Ag»), що входить у «WV Group». Усього з 2009 р. вона виграла три тендери на 103,87 млн грн.

Зокрема у 2015 р. Державна служба України з надзвичайних ситуацій замовила їй пожежно-рятувальних автомобілів на 92,55 млн грн. Генпрокуратура порушила щодо цієї закупівлі кримінальне провадження. Слідство встановило, що тодішній замголови ДСНС Олег Авер’янов вступив у змову з комерційними директорами німецького представництва та єдиного допущеного конкурента ТОВ «Промислова компанія «Пожмашина» «з метою заволодіння державними грошовими коштами» за такою схемою. «Ман трак енд бас Юкрейн» уклало угоду з «Пожмашиною» про те, що остання виготовлятиме навісне обладнання для подальшого встановлення на німецькі шасі. А переможець тендеру перераховуватиме «Пожмашині» гроші, які йому платитиме ДСНС. І зрештою саме на «Пожмашину» пішла левова частина авансу від ДСНС (18 з 22 мільйонів). Далі ці гроші перерахували на фірму «Альянс-агро», візитки якої згодом під час обшуку були знайдені у квартирі Авер’янова (детальніше про це читайте у статі «Розплата з Ляшком»).

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Чернігів Суд призначив 5 років тюрми начальнику районо, який розтратив 230 тисяч на реконструкції школи за 2 мільйони

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