НОВИНИ

26.04.2017

Запорізький губернатор-сбушник написав на «Наші гроші» заяву в поліцію

Новопсковське медоб’єднання замовило у комунальній аптеці преднізолон, суттєво дорожчий від реєстру МОЗ

Зв’язок для столичної влади від радника екс-голови «Діпрозв’язку» вже коштує 47 мільйонів

Оточення Фірташа продало комбінату Фірташа електродів на 43 мільйони

Суд забрав у мисливського клубу помічника Грановського 3 тисячі гектарів учебки ВДВ

«Київпастранс» під «Євробачення» купив у німців люксовий автобус за 10 мільйонів

Суд призначив 5 років тюрми начальнику районо, який розтратив 230 тисяч на реконструкції школи за 2 мільйони

«Енергоатом» заплатить 132 мільйони за коштовно-дешеве обладнання білорусам із Латвії

Харківські комунальники купили запчастини у партнера дружини свого директора

25.04.2017

Суддівські судді мають зарплату 200 тисяч гривень за чотиригодинний робочий день

Дубневичі виставили двох дилерів на тендер по скріпленням за 309 мільйонів, один з яких має проблеми з гарантією

Прокуратура підозрює керівництво луганського вузу у заволодінні коштами на ремонті гуртожитку за 7 мільйонів

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29.07.2016

Харківські комунальники купили запчастини у партнера дружини свого директора

26 Квітня 2017

Комунальне підприємство «Тролейбусне депо № 2» (Харків) уклало низку угод з ФОП Авер’янов Павло Павлович щодо постачання запчастин (осушувачі повітря, гумові вироби, тощо) на загальну суму 0,81 млн грн.

Про це пише «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на дані «Прозоро»

Павло  Авер’янов є директором ТОВ «Ефективне землеробство», а засновником цього підприємства є Наталія Дорош. Це дружина директора КП «Тролейбусне депо № 2» Дмитра Липового.

Авер’янов також є засновником ТОВ «Технології електротранспорту».

Ця фірма є головним фаворитом на тендерах комунальних підприємств Харкова, які займаються міським електротранспортом. Саме вона поставила для комунальних підприємств нові низькопольні кузови для трамваїв.

Крім того, правоохоронці розслідують кілька кримінальних проваджень стосовно діяльності фірми.

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Житомир Суд забрав у мисливського клубу помічника Грановського 3 тисячі гектарів учебки ВДВ

Чернігів Суд призначив 5 років тюрми начальнику районо, який розтратив 230 тисяч на реконструкції школи за 2 мільйони

Миколаїв «Енергоатом» заплатить 132 мільйони за коштовно-дешеве обладнання білорусам із Латвії

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25.04.2017

Луганськ Прокуратура підозрює керівництво луганського вузу у заволодінні коштами на ремонті гуртожитку за 7 мільйонів

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Харків Міноборони змусили прийняти куртки на 3 мільйона, терміни по яким були зірвані через грип у Харкові

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