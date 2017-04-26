Харківські комунальники купили запчастини у партнера дружини свого директора

Комунальне підприємство «Тролейбусне депо № 2» (Харків) уклало низку угод з ФОП Авер’янов Павло Павлович щодо постачання запчастин (осушувачі повітря, гумові вироби, тощо) на загальну суму 0,81 млн грн.

Про це пише «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на дані «Прозоро»

Павло Авер’янов є директором ТОВ «Ефективне землеробство», а засновником цього підприємства є Наталія Дорош. Це дружина директора КП «Тролейбусне депо № 2» Дмитра Липового.

Авер’янов також є засновником ТОВ «Технології електротранспорту».

Ця фірма є головним фаворитом на тендерах комунальних підприємств Харкова, які займаються міським електротранспортом. Саме вона поставила для комунальних підприємств нові низькопольні кузови для трамваїв.

Крім того, правоохоронці розслідують кілька кримінальних проваджень стосовно діяльності фірми.

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